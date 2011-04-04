Додано: Чет 04 січ, 2018 21:54

zzzzzz написав: slasva

Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно

Так бы я сказал еще год тому, а если так целенаправленно со всех сторон будут гробить, то вполне может быть. Не сразу естественно. Ну все же понимают, что клиенты в Привата были совсем другие чем в Ощада, Ексима и других теперь государственных бакнков и сами как видите сейчас полный уход из него. Юрики тоже уходят понемногу. Доведут до уровня обычного банка и там уже и грохнуть можно, чтоб ни с кем не судится и т.д.