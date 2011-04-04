apollo
НадА брать
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:08
[b]zzzzzz[/b]
в банках ничего интересного. А что на фондовом рынке, порадует ли в этом году, стоит ли часть средств направит туда, например купив Кинто-вскую Фонд «Індекс Української біржі» (KUBI)?
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:19
demichh
Да можно покупать КУБИ , только там низкая ликвидность. Трудно будет купить сразу на 100-200 тыс грн , а потом продать
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:22
Ощад на стовбчик ще на півтора року під 7.25% з капіталізаціею.
А якщо би його не було то і нема особо куди, альфа, укрсоц, ТАС забиті під фонд і більше. Жаль так повністю з привата виходити, але наскільки я поняв, так буде робити більшість, головне, щоб все не винесли і не завали його зовсім.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:25
slasva
Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:34
С Привата тоже решил полностью выходить - начал мне без конца начислять по 3,5 процента за пользование кредитным лимитом, никогда раньше Привету не платил...
Как то они поменяли схему...
Рекомендую народу А-банк. Никаких проблем.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:35
akurt
никто ничего не менял - вы просто вылетели из грейса
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Додано: Чет 04 січ, 2018 21:37
Ну вот раньше "не вылетал", а теперь как-то все время "вылетаю".
Как-то почувствовал себя неловко и неудобно...
Вчера еще цирк был: мне на карту Привата с карты Привата не могли отправить денежку...
Типа моя карта класса World вообще не обслуживается...
Служба поддержки ОЧЕНЬ долго думала, потом ответила что у них технические проблемы с пополнением собственных карт...
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:54
Так бы я сказал еще год тому, а если так целенаправленно со всех сторон будут гробить, то вполне может быть. Не сразу естественно. Ну все же понимают, что клиенты в Привата были совсем другие чем в Ощада, Ексима и других теперь государственных бакнков и сами как видите сейчас полный уход из него. Юрики тоже уходят понемногу. Доведут до уровня обычного банка и там уже и грохнуть можно, чтоб ни с кем не судится и т.д.
Додано: Чет 04 січ, 2018 22:44
Так чего же мы ждём? Все на выход!
Я уже вышел, если что
Всё IMHO
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