RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:52

apollo
НадА брать :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26319
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:08

[b]zzzzzz[/b]

в банках ничего интересного. А что на фондовом рынке, порадует ли в этом году, стоит ли часть средств направит туда, например купив Кинто-вскую Фонд «Індекс Української біржі» (KUBI)?
demichh
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 09.12.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:19

demichh

Да можно покупать КУБИ , только там низкая ликвидность. Трудно будет купить сразу на 100-200 тыс грн , а потом продать
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26319
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:22

  maksjustmaks написав:Закінчився доларовий депо в Приваті.
Куди податись?
Укргаз/Альфа?
Підкажіть хто куди валюту поніс? :roll:

Ощад на стовбчик ще на півтора року під 7.25% з капіталізаціею.
А якщо би його не було то і нема особо куди, альфа, укрсоц, ТАС забиті під фонд і більше. Жаль так повністю з привата виходити, але наскільки я поняв, так буде робити більшість, головне, щоб все не винесли і не завали його зовсім.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:25

slasva
Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26319
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:34

С Привата тоже решил полностью выходить - начал мне без конца начислять по 3,5 процента за пользование кредитным лимитом, никогда раньше Привету не платил...
Как то они поменяли схему...

Рекомендую народу А-банк. Никаких проблем.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 12.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:35

akurt

никто ничего не менял - вы просто вылетели из грейса
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32861
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5220 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:37

Ну вот раньше "не вылетал", а теперь как-то все время "вылетаю".
Как-то почувствовал себя неловко и неудобно...
Вчера еще цирк был: мне на карту Привата с карты Привата не могли отправить денежку...
Типа моя карта класса World вообще не обслуживается...
Служба поддержки ОЧЕНЬ долго думала, потом ответила что у них технические проблемы с пополнением собственных карт...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1673
З нами з: 12.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:54

  zzzzzz написав:slasva
Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно :mrgreen: :mrgreen:

Так бы я сказал еще год тому, а если так целенаправленно со всех сторон будут гробить, то вполне может быть. Не сразу естественно. Ну все же понимают, что клиенты в Привата были совсем другие чем в Ощада, Ексима и других теперь государственных бакнков и сами как видите сейчас полный уход из него. Юрики тоже уходят понемногу. Доведут до уровня обычного банка и там уже и грохнуть можно, чтоб ни с кем не судится и т.д.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:44

  zzzzzz написав:slasva
Если ляжет Приват , выборы Президента состоятся досрочно :mrgreen: :mrgreen:

Так чего же мы ждём? Все на выход! :)

Я уже вышел, если что
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3155 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 22, 23, 24
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
238 196386
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2017 17:11
dashka199102
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 66154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 14909
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.