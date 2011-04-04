RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 13:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:Оставил денег на праздники под снятие в любом банкомате без комиссии.

Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22973
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:11

  clientage написав:
  LuckyG написав:Оставил денег на праздники под снятие в любом банкомате без комиссии.

Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)

А зачем чужие, их нужно еще поискать среди Приватовских.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:13

  cds77 написав:
  clientage написав:
  LuckyG написав:Оставил денег на праздники под снятие в любом банкомате без комиссии.

Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)

А зачем чужие, их нужно еще поискать среди Приватовских.

Да особо и не ищу. Задрал меня бегемот со своими жло-скими 0.5% на др. банки
Потихоньку вывожу остатки по корешам, шо в Привате до сих пор сидят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22973
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:21

  LuckyG написав:Ушел с 19. Карты закрою по сроку 08/2018 и спасибо Приват,с тобой было хорошо.

В январе то же заканчивается под 19, но останется еще такой железобетонный столб с 16 до августа 2019 года + кредитка + транзитник (уни-уни) пока без комиссии..
Так что пока на выход рано.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  cds77 написав:еще такой железобетонный столб

та ничо он не железобетонный :(
вот завтра моча в голову стукнет бегемоту и отменит он возможность пополняшек этого столба в соответств. со своим ДКБО :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 22973
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:28

  clientage написав:
  cds77 написав:еще такой железобетонный столб

та ничо он не железобетонный :(
вот завтра моча в голову стукнет бегемоту и отменит он возможность пополняшек этого столба в соответств. со своим ДКБО :mrgreen:

Отменит - так и останется столбом.
А если нет и через пол года ничего лучшего не будет,то сгодиться.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 797
З нами з: 17.04.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:04

  cds77 написав:
  LuckyG написав:Ушел с 19. Карты закрою по сроку 08/2018 и спасибо Приват,с тобой было хорошо.

В январе то же заканчивается под 19, но останется еще такой железобетонный столб с 16 до августа 2019 года + кредитка + транзитник (уни-уни) пока без комиссии..
Так что пока на выход рано.

16 тоже неподобство. Вышел на 18)
А вообще конечно БС редкий позор. Впервые на НГ не сделал ни одного столба. Вот это срамота.
Востаннє редагувалось LuckyG в Суб 06 січ, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
LuckyG
 
Повідомлень: 326
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:05

  clientage написав:
  LuckyG написав:Оставил денег на праздники под снятие в любом банкомате без комиссии.

Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)

200 грн на праздники при нынешних ценах хватит только посмотреть на них и поплакать)
LuckyG
 
Повідомлень: 326
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:19

В якому банку можна оплатити з мінімальною комісією за бетон від Київміськбуд?
Chuprynka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 23.01.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:29

  Chuprynka написав:В якому банку можна оплатити з мінімальною комісією за бетон від Київміськбуд?


зачем искать с минимальной, если можно бесплатно?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32922
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5226 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 5678>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 22, 23, 24
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
238 196407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2017 17:11
dashka199102
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 66199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 14920
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.