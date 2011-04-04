Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо
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Додано: Суб 06 січ, 2018 13:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:11
А зачем чужие, их нужно еще поискать среди Приватовских.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:13
Да особо и не ищу. Задрал меня бегемот со своими жло-скими 0.5% на др. банки
Потихоньку вывожу остатки по корешам, шо в Привате до сих пор сидят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:21
В январе то же заканчивается под 19, но останется еще такой железобетонный столб с 16 до августа 2019 года + кредитка + транзитник (уни-уни) пока без комиссии..
Так что пока на выход рано.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:24
Re: Байки про банки і не тільки....
та ничо он не железобетонный
вот завтра моча в голову стукнет бегемоту и отменит он возможность пополняшек этого столба в соответств. со своим ДКБО
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 січ, 2018 14:28
Отменит - так и останется столбом.
А если нет и через пол года ничего лучшего не будет,то сгодиться.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:04
16 тоже неподобство. Вышел на 18)
А вообще конечно БС редкий позор. Впервые на НГ не сделал ни одного столба. Вот это срамота.
Востаннє редагувалось LuckyG в Суб 06 січ, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:05
200 грн на праздники при нынешних ценах хватит только посмотреть на них и поплакать)
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:19
В якому банку можна оплатити з мінімальною комісією за бетон від Київміськбуд?
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:29
зачем искать с минимальной, если можно бесплатно?
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