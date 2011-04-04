Chuprynka
В ноябре 2017 со своего счёта в Альфе на счёт КГС в Кристалбанке - 200грн
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:25
Chuprynka
В ноябре 2017 со своего счёта в Альфе на счёт КГС в Кристалбанке - 200грн
Додано: Нед 07 січ, 2018 01:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Дають, якщо є бомж-голд карта)) По ній немає обмежень на видачу в Авалі, Укрсоці, Креді так точно. А по допці до цього ж рахунку вже більше 200 грн Аваль жлобиться видавати
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