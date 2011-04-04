RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:25

Chuprynka
В ноябре 2017 со своего счёта в Альфе на счёт КГС в Кристалбанке - 200грн
POSToronnim V
 
Повідомлень: 41
З нами з: 15.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 01:09

Re: Байки про банки і не тільки....

clientage написав:Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)

Дають, якщо є бомж-голд карта)) По ній немає обмежень на видачу в Авалі, Укрсоці, Креді так точно. А по допці до цього ж рахунку вже більше 200 грн Аваль жлобиться видавати
stryzhko
 
Повідомлень: 267
З нами з: 04.10.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 04:18

Chuprynka любой перевод. прием денег Кристалл банком который кгс обслуживает если кеш в отделении то с комиссией
Nickmess
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 16.12.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 10:57

Re: Байки про банки і не тільки....

clientage написав:Это 200грн шоли? Чужие АТМ взбунтовались и более 200грн за раз снять с Приватовской карты не дают. Ну мона еще 3..5 раз подойти разве шо :) :)

Дают и больше, но тенденция есть :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 16.03.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Ребята. всем Счастливого Рождества!

толерантности на ветке и чтобы наши кормушки не закрылись полностью хо-хо
brainybird
 
Повідомлень: 528
З нами з: 13.03.14
Подякував: 143 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Просветите, пожалуйста, а что случилось с веткой, куда делись тысячи страниц ее?
алекс1949
 
Повідомлень: 396
З нами з: 14.07.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:30

  алекс1949 написав:Просветите, пожалуйста, а что случилось с веткой, куда делись тысячи страниц ее?


ушли в архив
Байки про банки і не тільки....2008-2017
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 32927
З нами з: 06.08.09
Подякував: 201 раз.
Подякували: 5226 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:31

Re: Байки про банки і не тільки....

Прошлый год ушел в архив :)

ЗЫ: неудобно, в тапке слетели темы где участвуешь
qwe_ua
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 16.03.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 22, 23, 24
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
238 196410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2017 17:11
dashka199102
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 66212
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 14922
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2033)
07.01.2018 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.