Chuprynka
В ноябре 2017 со своего счёта в Альфе на счёт КГС в Кристалбанке - 200грн
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:25
Chuprynka
В ноябре 2017 со своего счёта в Альфе на счёт КГС в Кристалбанке - 200грн
Додано: Нед 07 січ, 2018 01:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Дають, якщо є бомж-голд карта)) По ній немає обмежень на видачу в Авалі, Укрсоці, Креді так точно. А по допці до цього ж рахунку вже більше 200 грн Аваль жлобиться видавати
Додано: Нед 07 січ, 2018 04:18
Chuprynka любой перевод. прием денег Кристалл банком который кгс обслуживает если кеш в отделении то с комиссией
Додано: Нед 07 січ, 2018 10:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Дают и больше, но тенденция есть
Додано: Нед 07 січ, 2018 11:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Ребята. всем Счастливого Рождества!
толерантности на ветке и чтобы наши кормушки не закрылись полностью хо-хо
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Просветите, пожалуйста, а что случилось с веткой, куда делись тысячи страниц ее?
Додано: Нед 07 січ, 2018 13:30
ушли в архив
Байки про банки і не тільки....2008-2017
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Прошлый год ушел в архив
ЗЫ: неудобно, в тапке слетели темы где участвуешь
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