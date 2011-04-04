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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:04

  Sashulik написав:Добрый день!
Господа, есть мысль занести гривну на 6 мес в Универсал банк (валюту думаю поздновато покупать), какие мнения/знание об этой банке? Раньше вроде нормальный банк был
Сумма меньше фонда


будет жить. ткем более в гривне.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:10

  chipmunk написав:Купив для тесту через фрідом. Коміс 0.2% виплат ще не отримував, скоро мають бути, подивлюся...
Правда мисля прийшла опосля - якщо я їх продам, з доходу візьмуть тільки військовий чи по повній? Тоді доведеться тримати або продавати зі 'збитком' після виплат


Якщо не помиляюсь, то з ОВДП доходом буде різниця між ціною купівлі і продажу, включаючи курсову різницю по валютних. %дохід ніби не обкладається
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:15

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  LuckyG написав:
  chipmunk написав:Купив для тесту через фрідом. Коміс 0.2% виплат ще не отримував, скоро мають бути, подивлюся...
Правда мисля прийшла опосля - якщо я їх продам, з доходу візьмуть тільки військовий чи по повній? Тоді доведеться тримати або продавати зі 'збитком' після виплат

И вопрос еще если вы возможно в курсе-для уплаты военного налога нужно и декларацию годовую подавать?


это не налог а сбор.

Вы меня поправили. Но,меняет ли это суть моего вопроса? Оплата военного сбора осуществляется самостоятельно и требует подачи налоговой декларации?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:курсе-для уплаты военного налога нужно и декларацию годовую подавать?

Не в курсі, треба спитати, дякую за наводку;) підозрюю що ні, якщо брокер є агент
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 13:54

  chipmunk написав:
  LuckyG написав:курсе-для уплаты военного налога нужно и декларацию годовую подавать?

Не в курсі, треба спитати, дякую за наводку;) підозрюю що ні, якщо брокер є агент

Это пока единственный вопрос по ним,который мне не вполне ясен. Но как-то не было пока возможности задать его сведущему человеку. Может у вас это выйдет быстрее)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:01

Разве доход по ОВГЗ выше, чем депо в гусарских банках, или активной стратегии смены валют 2 раза в год и коротких депо (накопительных счетов со свободным снятием)?

Стоит ли ОВГЗ вычинки? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:06

Re: Байки про банки і не тільки....

18% в банку це 14.4 чистих. А це тільки в 2х банках. Чи я щось пропустив?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:11

  Вкладчик1234 написав:Разве доход по ОВГЗ выше, чем депо в гусарских банках, или активной стратегии смены валют 2 раза в год и коротких депо (накопительных счетов со свободным снятием)?

Стоит ли ОВГЗ вычинки? :-)

Стратегия смены валют имеет существенный недостаток-никто не знает когда можно нарваться на очередной обвал. По ОВГЗ-как на мое мнение именно в 18-19 риск реструктуризации очень велик. До сих пор помню бумаги советских облигаций у моей бабушки. По ощущениям -на бумаге красиво,а в реальности стремно.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:13

  chipmunk написав:18% в банку це 14.4 чистих. А це тільки в 2х банках. Чи я щось пропустив?

Конечно процент по ОВГЗ выше чем по депо из-за отсутствия налогообложения. Но есть нюансы.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:14

  chipmunk написав:18% в банку це 14.4 чистих. А це тільки в 2х банках. Чи я щось пропустив?

Есть 17% в Глобусе. Есть 14-15% по картам в Форварде, Конкорде. Так это - свободный доступ. Есть депошки с бонусам на Минфине :-)
Плюс стратегия смены валют процентов 10 даст, без особых навыков. А если "быть в теме", отслеживать, ловить локальные днища и пики - то и 15-20%

Опять же - с облигациями экономия на налоге - но расходы на посредника, иногда на вход-выход, конвертацию (если валютные). Т.е. реально получается меньше доход, зато гемора больше.
Но это на мой беглый взгляд. Может я что-то не заметил? :-)

  LuckyG написав:По ощущениям -на бумаге красиво,а в реальности стремно.

Аналогично. Вобщем, "интерес" не покрывает возможные риски
Всё IMHO
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