Додано: Сер 10 січ, 2018 14:16

Вкладчик1234



я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.

это внутренний займ.

это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...

это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.

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