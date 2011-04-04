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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:16
Вкладчик1234
я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:18
IMPRINTER написав:
я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.
Так отож. С такими рисками ставка должна быть не ниже 30 чистыми в грн, и 10-12 в СКВ.
А то, что ОВГЗ дают на пару п.п. больше чем депо - так для депо хотя бы есть ФГВФО, и можно играться со сроками погашения. А тут получается вход - рубь, выход - два, гарантии не определены (могут формально не отказываться, но реструктуризировать "на вечность"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:32
Вкладчик1234 написав: IMPRINTER написав:
я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.
Так отож. С такими рисками ставка должна быть не ниже 30 чистыми в грн, и 10-12 в СКВ.
А то, что ОВГЗ дают на пару п.п. больше чем депо - так для депо хотя бы есть ФГВФО, и можно играться со сроками погашения. А тут получается вход - рубь, выход - два, гарантии не определены (могут формально не отказываться, но реструктуризировать "на вечность"
А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?
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LuckyG
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:33
LuckyG написав:
А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?
Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:41
Вкладчик1234 написав: LuckyG написав:
А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?
Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд
Понял,спасибо.
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LuckyG
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Додано: Сер 10 січ, 2018 14:50
Вкладчик1234 написав: LuckyG написав:
А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?
Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд
150 грн в год и уже "типа-ВИП"?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:12
Aps написав:
150 грн в год и уже "типа-ВИП"?
Это с какой стороны посмотреть
Можно и первый год бесплатно, если депо от 50к грн
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:17
Вкладчик1234 написав: Aps написав:
150 грн в год и уже "типа-ВИП"?
Это с какой стороны посмотреть
Можно и первый год бесплатно, если депо от 50к грн
Мне не предложили. Или надо быть настойчивей?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 15:25
Aps написав:
Мне не предложили. Или надо быть настойчивей?
Это ж вроде предложение для всех. Автоматической напоминалки у них там видимо нет, но если сами им озвучите желание - думаю не откажут
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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