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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:16

Вкладчик1234

я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:18

  IMPRINTER написав:я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.

Так отож. С такими рисками ставка должна быть не ниже 30 чистыми в грн, и 10-12 в СКВ.
А то, что ОВГЗ дают на пару п.п. больше чем депо - так для депо хотя бы есть ФГВФО, и можно играться со сроками погашения. А тут получается вход - рубь, выход - два, гарантии не определены (могут формально не отказываться, но реструктуризировать "на вечность" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:32

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:я бы не игрался бы в роли рядового физика с государством.
это внутренний займ.
это внешние они рестукторизируют, ведут переговоры .. а тут тупо послать нах можно ...
это ж не МВФ - это же собственные граждане, на которых можно всегда положить.

Так отож. С такими рисками ставка должна быть не ниже 30 чистыми в грн, и 10-12 в СКВ.
А то, что ОВГЗ дают на пару п.п. больше чем депо - так для депо хотя бы есть ФГВФО, и можно играться со сроками погашения. А тут получается вход - рубь, выход - два, гарантии не определены (могут формально не отказываться, но реструктуризировать "на вечность" :-)

А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:33

  LuckyG написав:А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?

Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:41

  Вкладчик1234 написав:
  LuckyG написав:А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?

Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд

Понял,спасибо.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:50

  Вкладчик1234 написав:
  LuckyG написав:А что-то я в Конкорде карт со свободным доступом выше 12% процентов не нашел. Плохо смотрел?

Там есть "типа-ВИП", раздел private-banking, карта голд


150 грн в год и уже "типа-ВИП"?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:12

  Aps написав:150 грн в год и уже "типа-ВИП"?

Это с какой стороны посмотреть :-)
Можно и первый год бесплатно, если депо от 50к грн
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:17

  Вкладчик1234 написав:
  Aps написав:150 грн в год и уже "типа-ВИП"?

Это с какой стороны посмотреть :-)
Можно и первый год бесплатно, если депо от 50к грн


Мне не предложили. Или надо быть настойчивей? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 15:25

  Aps написав:Мне не предложили. Или надо быть настойчивей?

Это ж вроде предложение для всех. Автоматической напоминалки у них там видимо нет, но если сами им озвучите желание - думаю не откажут
Всё IMHO
Вкладчик1234
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  #<1 ... 9101112
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