RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 17:53

sorokin юрлица с ОВГЗ налоги платят?
J
 
Повідомлень: 3746
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:пока единственный вопрос по ним,который мне не вполне ясен. Но как-то не было пока возможности задать его сведущему человеку. Может у вас это выйдет быстрее)

Брокер відповів, що вони агенти, але декларацію самому подати слід
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 15.04.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Приватбанк возглавит чешский банкир
Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.

Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.

Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.

Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.

"При оценке кандидатов в правление ПриватБанка мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.

По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
https://korrespondent.net/business/comp ... kyi-bankyr
-=US=-
 
Повідомлень: 69
З нами з: 05.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 21:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  -=US=- написав:Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
его айкидо заканчивается на конце ствола гражданина нескольких стран
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 03.12.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:08

  Мизантрóп написав:
  -=US=- написав:Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
его айкидо заканчивается на конце ствола гражданина нескольких стран

нее, тут особая философия - инерционность жизни 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23017
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:25

  chipmunk написав:
  LuckyG написав:пока единственный вопрос по ним,который мне не вполне ясен. Но как-то не было пока возможности задать его сведущему человеку. Может у вас это выйдет быстрее)

Брокер відповів, що вони агенти, але декларацію самому подати слід

Спасибо за информацию.
Минус конечно тоже.
LuckyG
 
Повідомлень: 346
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 22:34

Re: Байки про банки і не тільки....

А цей Крим хан злий чим конкретно прославився, в нього часом нема ідей, що вкладник має приплачувати банку за честь тримати там бабло?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 15.04.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:19

  chipmunk написав:
  LuckyG написав:пока единственный вопрос по ним,который мне не вполне ясен. Но как-то не было пока возможности задать его сведущему человеку. Может у вас это выйдет быстрее)

Брокер відповів, що вони агенти, але декларацію самому подати слід

Противоречивые данные, может от банка зависит?
Спасибо господа за мнения!
Отмечу что в гривну не заходил с 2004 года. Интересны валютные варианты. По рискам - внутренние вклады в Украине не реструктурировали в отличие от внешних. И зачем хранить в одном из госбанков, или в зомби-привате, надеясь на поддержку государства, если можно дать ему напрямую. Интересно есть ли ещё отличия для нерезидентов. Но это самому наверно.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 584
З нами з: 24.07.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:может от банка зависит

Я не в банку брав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7358
З нами з: 15.04.09
Подякував: 340 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:37

  chipmunk написав:
  LuckyG написав:пока единственный вопрос по ним,который мне не вполне ясен. Но как-то не было пока возможности задать его сведущему человеку. Может у вас это выйдет быстрее)

Брокер відповів, що вони агенти, але декларацію самому подати слід


Декларацию по доходам, полученным не по основному месту работы, естественно сдает сам человек-физлицо.
freeze
4
 
Повідомлень: 7143
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1892 раз.
Подякували: 2628 раз.
 
Профіль
7
1
  #<1 ... 11121314>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 22, 23, 24
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
238 196468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2017 17:11
dashka199102
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 66318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 14943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20722)
11.01.2018 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.