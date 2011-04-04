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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Брокер відповів, що вони агенти, але декларацію самому подати слід
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 10 січ, 2018 21:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Приватбанк возглавит чешский банкир
Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.
Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.
Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.
Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.
"При оценке кандидатов в правление ПриватБанка мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.
По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
Додано: Сер 10 січ, 2018 21:56
Re: Байки про банки і не тільки....
его айкидо заканчивается на конце ствола гражданина нескольких стран
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:08
нее, тут особая философия - инерционность жизни
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:25
Додано: Сер 10 січ, 2018 22:34
Re: Байки про банки і не тільки....
А цей Крим хан злий чим конкретно прославився, в нього часом нема ідей, що вкладник має приплачувати банку за честь тримати там бабло?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 10 січ, 2018 23:19
Противоречивые данные, может от банка зависит?
Спасибо господа за мнения!
Отмечу что в гривну не заходил с 2004 года. Интересны валютные варианты. По рискам - внутренние вклады в Украине не реструктурировали в отличие от внешних. И зачем хранить в одном из госбанков, или в зомби-привате, надеясь на поддержку государства, если можно дать ему напрямую. Интересно есть ли ещё отличия для нерезидентов. Но это самому наверно.
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:37
Декларацию по доходам, полученным не по основному месту работы, естественно сдает сам человек-физлицо.
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