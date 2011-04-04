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Национальный банк 10 января провел тендер по рефинансированию банков, на котором предложил кредитным учреждениям 3 млрд грн.
Этот объем рефинансирования предлагался на 84 дня под 16,5% годовых.
В залог НБУ был готов принимать смешанные залоги - ОВГЗ и депозитные сертификаты.
"По результатам тендера удовлетворена заявка одного банка в общем объеме 2,3 млрд грн под процентую ставку в размере 16,5% годовых", - сообщили в НБУ.
Название банка в сообщении не указано.
Напомним, что 13 декабря Альфа-Банк получил рефинансирование НБУ на 625 млн грн, Укргазбанк - 2 млрд грн, Ощадбанк - 2 млрд грн. Из них только Укргазбанк позже объявил о полном возвращении этого кредита.