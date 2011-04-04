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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:39

Нацбанк выдал рефинансирование банку на 2,3 млрд грн

Национальный банк 10 января провел тендер по рефинансированию банков, на котором предложил кредитным учреждениям 3 млрд грн.

Этот объем рефинансирования предлагался на 84 дня под 16,5% годовых.

В залог НБУ был готов принимать смешанные залоги - ОВГЗ и депозитные сертификаты.

"По результатам тендера удовлетворена заявка одного банка в общем объеме 2,3 млрд грн под процентую ставку в размере 16,5% годовых", - сообщили в НБУ.

Название банка в сообщении не указано.

Напомним, что 13 декабря Альфа-Банк получил рефинансирование НБУ на 625 млн грн, Укргазбанк - 2 млрд грн, Ощадбанк - 2 млрд грн. Из них только Укргазбанк позже объявил о полном возвращении этого кредита.

https://finclub.net/news/natsbank-vydal-refinansirovanie-banku-na-2-3-mlrd-grn.html
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