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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:34
а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу:
все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские.
страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде.
последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры.
в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания.
и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения.
вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:00
Stringer
при чем за посл. год или три .. а то что ты до этого жил и зарабатывал 50 лет никого не ипет ...
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:32
Вот получается, что простых граждан власть берет тупо в заложники. С одной стороны - ужесточая расходы наличными, с другой стороны - ограничивая доступ к банковским расчетам. Причем все это делается под соусом борьбы с коррупцией. Значит теперь у нас все чиновники и политики свои доходы подтвердили, у них средства как бы легализованы, а борьба с коррупцией будет вестись против кого?
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:35
Stringer написав:
Вот получается, что простых граждан власть берет тупо в заложники. С одной стороны - ужесточая расходы наличными, с другой стороны - ограничивая доступ к банковским расчетам. Причем все это делается под соусом борьбы с коррупцией. Значит теперь у нас все чиновники и политики свои доходы подтвердили, у них средства как бы легализованы, а борьба с коррупцией будет вестись против кого?
при чем они писали все со своих слов ... т.е. я напишу что у меня дома под матрацем миллиард долларов .. и все ... я чист ... дальше я могу и пять поколений после меня показывать эту мою декларацию как главный документ и брать взятки не стесьняясь - мол у меня в декларации еще было написано что дома был ярд зелени ... почему тогда если уже так - то они не предоставили доки для подтверждения каждого заработаного доллара документально, внесенного в декларацию.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 15:48
IMPRINTER написав: Stringer написав:
Вот получается, что простых граждан власть берет тупо в заложники. С одной стороны - ужесточая расходы наличными, с другой стороны - ограничивая доступ к банковским расчетам. Причем все это делается под соусом борьбы с коррупцией. Значит теперь у нас все чиновники и политики свои доходы подтвердили, у них средства как бы легализованы, а борьба с коррупцией будет вестись против кого?
при чем они писали все со своих слов ... т.е. я напишу что у меня дома под матрацем миллиард долларов .. и все ... я чист ... дальше я могу и пять поколений после меня показывать эту мою декларацию как главный документ и брать взятки не стесьняясь - мол у меня в декларации еще было написано что дома был ярд зелени ... почему тогда если уже так - то они не предоставили доки для подтверждения каждого заработаного доллара документально, внесенного в декларацию.
отож, уловили мысль? им, с точки зрения нбу и банков, больше не нужно подтверждать легальность заработанного, а всем остальным нужно...
но правда было у нас уже пару ушлых, которые решили, что поймали бога за бороду, и пришли во власть на века, одному в тюрьме пришлось посидеть, правда американской, другой пока бегает между ростовым и баковкой...
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Додано: Чет 11 січ, 2018 16:15
Stringer написав: IMPRINTER написав: Stringer написав:
Вот получается, что простых граждан власть берет тупо в заложники. С одной стороны - ужесточая расходы наличными, с другой стороны - ограничивая доступ к банковским расчетам. Причем все это делается под соусом борьбы с коррупцией. Значит теперь у нас все чиновники и политики свои доходы подтвердили, у них средства как бы легализованы, а борьба с коррупцией будет вестись против кого?
при чем они писали все со своих слов ... т.е. я напишу что у меня дома под матрацем миллиард долларов .. и все ... я чист ... дальше я могу и пять поколений после меня показывать эту мою декларацию как главный документ и брать взятки не стесьняясь - мол у меня в декларации еще было написано что дома был ярд зелени ... почему тогда если уже так - то они не предоставили доки для подтверждения каждого заработаного доллара документально, внесенного в декларацию.
отож, уловили мысль? им, с точки зрения нбу и банков, больше не нужно подтверждать легальность заработанного, а всем остальным нужно...
но правда было у нас уже пару ушлых, которые решили, что поймали бога за бороду, и пришли во власть на века, одному в тюрьме пришлось посидеть, правда американской, другой пока бегает между ростовым и баковкой...
Вот-вот. Для себя решил делать все выводы после выборов. Или же иных обстоятельств непреодолимой силы. Если вдруг такие приключатся.
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