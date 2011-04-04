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поэтому эти идиоты не умеют различать понятие "старые деньги" и "новые деньги" и что никакой взаимосвязи между понятиями "оборот по счету" и "источники дохода" нет ... ну тока для оленя с зарплаткой ... человек имея 1 000 грн. может обеспечить оборот между счетами хоть миллиард и что с того? о чем это говорит? ну заряжу я щас регулярные платежи и забыду про это бабки будут просто тупо туда сюда хотить даже без моего участия ... хза месяц там несколько лямов оборота быдет - мне показывать где и когда я заработал, унаследовал или выиграл в лотерею 5 миллионов - нет конечно .. у меня как была штука грн. за душей она так и есть .. никопейки не прибавилось ... поэтому даже если им и удается доказать что это не новые деньги а старые одни все все равно теперь выгоняют с банка.
ну правда относительно барсука я ничего не могу сказать касаемо лично меня - он позадрачивал конечно но отстал - счета не лочил. Самые недопустимое поведения среди банков было отмечено это ПУМБ и ОТП, т.е. банки которые нагло и безапелляционно блокировали счета и не давали доступ мне к моему имуществу. В остальных если выгоняли, то культурно и счета не блокировали. Например Кредо счета не лочил - просто тупо сказал - 12 января тупо разрываем с вами стосунки - до этой даты забрать все свои деньги ... если на счетах что-то будет к этой дате - счета банк закроет самостоятельно и денежные средства можно будет забрать потом с транзитника.
вот завтра буду следить как в ИБ будут исчезать мои счета. Сказали будет закрывать ГО во Львове само.
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в данном случае доказывает .. если вы 100 раз по 5000 переведете между вашими счетами то у вас по счету А будет движение 500 000 и по счету Б такое же т.е. на 1 миллион суммарно ... банк спрашивает - покажите доки на миллион, где вы его заработали ... я говорю - какой наз миллион ? вот как эти 5 к оборачивались по кругу и создали такой оборот ... 5 к я думаю что подтверждать где когда и как я их заработал сумму в 1,5 раза больше чем минимальная з/п необходимости нет ... просто эти при*** воспринимают любое движение по счету как "новые" деньги ... к примеру вы внесли на счет 2620 100 к сэпом с жоругого банка ... потом с 2620 открыли депо на 100 к потом оно окочилорсь и упало обратно на этот же 2620, потом вы переоткурлди с него снова на 100 к, потом джепо снова закончилось и снова упало на 2620 и вы по окончанию его сэпом вывели обратно ... итого у вас оборот по всем счетам был 500 к и мон требует ему показать доки на 500 к - понятно что иы не можешь показать доки на 500 к, поскольку это не новые деньги а теже самые первые 100 к единожжы внесенные на счет, но которые переводились между другими своими же счетами ...
Идиоты. Но если им в качестве источника подходят выписки из другого банка (как по логике должно быть), то проблем не вижу
устно сказали, что не подходит ничего, кроме декларации или справки о доходах. были посланы нах, с предложением письменного обоснования данного спорного утверждения. жду продолжения
Вот получается, что простых граждан власть берет тупо в заложники. С одной стороны - ужесточая расходы наличными, с другой стороны - ограничивая доступ к банковским расчетам. Причем все это делается под соусом борьбы с коррупцией. Значит теперь у нас все чиновники и политики свои доходы подтвердили, у них средства как бы легализованы, а борьба с коррупцией будет вестись против кого?
Я предупреждал об этом в ветке 2017 года - бараны некоторые здесь не верили, ну что , ж получите.