Додано: Чет 11 січ, 2018 21:25

поэтому эти идиоты не умеют различать понятие "старые деньги" и "новые деньги" и что никакой взаимосвязи между понятиями "оборот по счету" и "источники дохода" нет ... ну тока для оленя с зарплаткой ... человек имея 1 000 грн. может обеспечить оборот между счетами хоть миллиард и что с того? о чем это говорит? ну заряжу я щас регулярные платежи и забыду про это бабки будут просто тупо туда сюда хотить даже без моего участия ... хза месяц там несколько лямов оборота быдет - мне показывать где и когда я заработал, унаследовал или выиграл в лотерею 5 миллионов - нет конечно .. у меня как была штука грн. за душей она так и есть .. никопейки не прибавилось ... поэтому даже если им и удается доказать что это не новые деньги а старые одни все все равно теперь выгоняют с банка.ну правда относительно барсука я ничего не могу сказать касаемо лично меня - он позадрачивал конечно но отстал - счета не лочил.Самые недопустимое поведения среди банков было отмечено это ПУМБ и ОТП, т.е. банки которые нагло и безапелляционно блокировали счета и не давали доступ мне к моему имуществу.В остальных если выгоняли, то культурно и счета не блокировали.Например Кредо счета не лочил - просто тупо сказал - 12 января тупо разрываем с вами стосунки - до этой даты забрать все свои деньги ... если на счетах что-то будет к этой дате - счета банк закроет самостоятельно и денежные средства можно будет забрать потом с транзитника.вот завтра буду следить как в ИБ будут исчезать мои счета. Сказали будет закрывать ГО во Львове само.