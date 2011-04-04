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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34
bas написав: vano80 написав:
Правила должны бы... Но так ли уж этого хочет пересичный?
поддержу идею. ибо даже тут на форуме 90% тем -как обойти налоги, как прошвырнуть банки, как не возвращать кредиты, как бы на халяву прожить и т.д. и т.п.
можно сколько угодно кричать "зрада" и все депутаты му*** и при этом пролетев на красный на своей евроблахе, спрашивать на профильном форуме "мужики, а как отпетлять от штрафа в 3 600" (или сколько он там сейчас?)
Такие точно не все и нормальные люди есть. А требовать отчета у людей за копейки ,а самому тырить лярдами аморально и обществом принято не будет. Если у нас так как сейчас все и продолжится-то это очень ненадолго. И последствия для всех будут крайне болезненны.
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LuckyG
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:45
bas написав: vano80 написав:
Правила должны бы... Но так ли уж этого хочет пересичный?
поддержу идею. ибо даже тут на форуме 90% тем -как обойти налоги, как прошвырнуть банки, как не возвращать кредиты, как бы на халяву прожить и т.д. и т.п.
можно сколько угодно кричать "зрада" и все депутаты му*** и при этом пролетев на красный на своей евроблахе, спрашивать на профильном форуме "мужики, а как отпетлять от штрафа в 3 600" (или сколько он там сейчас?)
Я думаю если за пролет на красный свет остановят пересичного и будут составлять протокол, а рядом остановят за тоже нарушение какого-то депутата (министра) и тоже будут составлять протокол (и в дальнейшем он будет за это
наказан) пересичный возмущаться не будет. Также и за другие правонарушения.
Только вот кто видел депутата которого наказали и привлекли к ответственности....
Вот и подходим к тому, что пока не будет закон один для всех все будут петлять как сверху так и снизу...
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coulthard
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:07
LuckyG coulthard
друзья, вы меня не услышали. я не говорю, что мол можно министрам воровать или нельзя этим возмущаться. я о другом. я о том, что человек, который сам ворует ну не имеет никакого морального права возмущаться воровством другого. только потому, что этот другой ворует больше. а наш человек "ну так, по чуть-чуть, ну как все..."
нельзя в одной ветки постить темы "ой, а как левый нал приховать, а как там вообще этот левый кэш намутить", а в соседней дико возмущаться "вот депутат\министр\президент - су...а, миллиард украл". ну вот нельзя. и если ваши моральне сигнализаторы говорят "не, ну а чё? да ладно, они ж там миллиардами воруют, значит я тут тысячами потырю; а тысяча, это ж не миллиард, значит они му***, а я - красава (я ж ток тыщу украл)" - пардон.
воровство (хоть 1 копейка) - это воровство. это точно так же как "Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" ( (с) Воланд, "Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
не будьте "тухлыми" друзья. вот что я прошу
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bas
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:27
bas написав:LuckyG coulthard
друзья, вы меня не услышали. я не говорю, что мол можно министрам воровать или нельзя этим возмущаться. я о другом. я о том, что человек, который сам ворует ну не имеет никакого морального права возмущаться воровством другого. только потому, что этот другой ворует больше. а наш человек "ну так, по чуть-чуть, ну как все..."
нельзя в одной ветки постить темы "ой, а как левый нал приховать, а как там вообще этот левый кэш намутить", а в соседней дико возмущаться "вот депутат\министр\президент - су...а, миллиард украл". ну вот нельзя. и если ваши моральне сигнализаторы говорят "не, ну а чё? да ладно, они ж там миллиардами воруют, значит я тут тысячами потырю; а тысяча, это ж не миллиард, значит они му***, а я - красава (я ж ток тыщу украл)" - пардон.
воровство (хоть 1 копейка) - это воровство. это точно так же как "Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" ( (с) Воланд, "Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
не будьте "тухлыми" друзья. вот что я прошу
Скорее вы не вполне обратили внимание на то,что я написал-в стране достаточно нормальных,не ворующих и порядочных людей. Я убежден в том,что страну можно изменить,и сделать это не так сложно. Для этого всего-то порядочные и способные к реальным делам люди должны руководить процессами. Если неадекват бездарь будет управлять машиной-далеко она уедет? А в масштабах управления процессами это еще критичней.
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LuckyG
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:28
bas написав:LuckyG coulthard
друзья, вы меня не услышали. я не говорю, что мол можно министрам воровать или нельзя этим возмущаться. я о другом. я о том, что человек, который сам ворует ну не имеет никакого морального права возмущаться воровством другого. только потому, что этот другой ворует больше. а наш человек "ну так, по чуть-чуть, ну как все..."
нельзя в одной ветки постить темы "ой, а как левый нал приховать, а как там вообще этот левый кэш намутить", а в соседней дико возмущаться "вот депутат\министр\президент - су...а, миллиард украл". ну вот нельзя. и если ваши моральне сигнализаторы говорят "не, ну а чё? да ладно, они ж там миллиардами воруют, значит я тут тысячами потырю; а тысяча, это ж не миллиард, значит они му***, а я - красава (я ж ток тыщу украл)" - пардон.
воровство (хоть 1 копейка) - это воровство. это точно так же как "Вторая свежесть -- вот что вздор! Свежесть бывает только одна -- первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!" ( (с) Воланд, "Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
не будьте "тухлыми" друзья. вот что я прошу
В этом я с Вами полностью согласен.
Но есть одно но. Сверху они перестав воровать уже обеспечили жизнь как себе так и внукам. А вот как быть пересичному (я не про тех кто на форуме тут пишет, а про обычное население, живущее в глубинке), у которого ЗП в лучшем случае минималка.
Как им прожить не воруя или не укрывая налоги?
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coulthard
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:33
" Вы сказали моему сыну, - произнес он наконец, - что принять участие в нашем предприятии вам не позволяет честь. Но вы считаете, что честь не является препятствием для того, чтобы с помощью сведений, вам доверенных, вымогать деньги?
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бы это веселой шуткой. Ну, а это ваше дельце, скажем... э... несколько необычно, и если мой поступок также представляется вам несколько необычным, он все же извинителен. Нельзя бросать во всех камнями, мой милый, а потом удивляться, что и в вас кто-то бросил камень. Вы берете за горло торговцев алмазами, а я слегка прижимаю вас. Все честно и справедливо. "
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:38
coulthard написав:
В этом я с Вами полностью согласен.
Но есть одно но. Сверху они перестав воровать уже обеспечили жизнь как себе так и внукам. А вот как быть пересичному (я не про тех кто на форуме тут пишет, а про обычное население, живущее в глубинке), у которого ЗП в лучшем случае минималка.
Как им прожить не воруя или не укрывая налоги?
Первое это прямое следствие второго.
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:08
LuckyG написав:
Скорее вы не вполне обратили внимание на то,что я написал-в стране достаточно нормальных,не ворующих и порядочных людей. Я убежден в том,что страну можно изменить,и сделать это не так сложно. Для этого всего-то порядочные и способные к реальным делам люди должны руководить процессами. Если неадекват бездарь будет управлять машиной-далеко она уедет? А в масштабах управления процессами это еще критичней.
Для этого надо одномоментно заменить процентов 70 отвечающих за "процессы". И где их взять? И захотят ли они бросить свое наработанное и заняться неблагодарным делом управления? Селфикопы у нас уже есть. Результат виден.
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vano80
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:20
vano80 написав: LuckyG написав:
Скорее вы не вполне обратили внимание на то,что я написал-в стране достаточно нормальных,не ворующих и порядочных людей. Я убежден в том,что страну можно изменить,и сделать это не так сложно. Для этого всего-то порядочные и способные к реальным делам люди должны руководить процессами. Если неадекват бездарь будет управлять машиной-далеко она уедет? А в масштабах управления процессами это еще критичней.
Для этого надо одномоментно заменить процентов 70 отвечающих за "процессы". И где их взять? И захотят ли они бросить свое наработанное и заняться неблагодарным делом управления? Селфикопы у нас уже есть. Результат виден.
Извечный вопрос северных (раньше братьев) теперь соседей-окупантов: что делать?
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:54
vano80 написав: LuckyG написав:
Скорее вы не вполне обратили внимание на то,что я написал-в стране достаточно нормальных,не ворующих и порядочных людей. Я убежден в том,что страну можно изменить,и сделать это не так сложно. Для этого всего-то порядочные и способные к реальным делам люди должны руководить процессами. Если неадекват бездарь будет управлять машиной-далеко она уедет? А в масштабах управления процессами это еще критичней.
Для этого надо одномоментно заменить процентов 70 отвечающих за "процессы". И где их взять? И захотят ли они бросить свое наработанное и заняться неблагодарным делом управления? Селфикопы у нас уже есть. Результат виден.
Если бы селфи-копов набирали хотя бы через тест на IQ и полиграф,и занимались бы этим те же американцы-можно было бы рассчитывать на другой результат.
Есть такой принцип,и я не о вас или не о ком-либо конкретно-каждый судит по себе:вор всегда подозревает воровство,кидала-кидалово и т.д. Повторю свой тезис,ибо я в нем убежден-порядочных людей в стране достаточно. Просто необходима настоящая,а не мнимая люстрация,на всех уровнях,тест на IQ и полиграф. Плюс во главе системы должен стоять человек с целями,ценностями и принципами. Только в таком случае можно что-то начинать. Лично я убежден что это реально. Возможно кто-то со мной не согласится,но разгрести и изменить можно любое болото. Если этим будут заниматься честные и порядочные люди,умеющие работать на результат. А не рубль пишем,а три в уме.
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LuckyG
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