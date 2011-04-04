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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:03

  Zochan написав:
clientage написав:приват

Як можна дізнатись у яких відділеннях є така можливість?

Думаю ток посетив такое отделение, такие кешины установлены только внутри отд-я, вам нужен новый АТМ с "пастью бегемота" :)
Например такой есть в отд. на Соломенской пл. (Киев)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:05

Коллеги у меня шкурный вопрос) про Укргазбанк

Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ?

( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:07

  clientage написав:
  Zochan написав:
clientage написав:приват

Як можна дізнатись у яких відділеннях є така можливість?

Думаю ток посетив такое отделение, такие кешины установлены только внутри отд-я, вам нужен новый АТМ с "пастью бегемота" :)
Например такой есть в отд. на Соломенской пл. (Киев)

а они бывают в зонах 24/7? Ищу такой терминал с возможностью загрузить кеш после 18-00 в центре Киева, не обязательно Приват...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Альфа на Хрещатику - кешін
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:Ищу такой терминал с возможностью загрузить кеш после 18-00 в центре Киева

А вот если так ставить вопрос, то скорее всего Вам тока Приват и не подойдёт.
У ПУМБа есть кешин около Оперного в Леонардо, но там охранники вечно вредничают -- прикид им мой не нравится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:20

clientage
А що з прикидом? :) Ви його спеціально перед візитом в банку міняєте? 8)
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:34

  clientage написав:
  la9 написав:Ищу такой терминал с возможностью загрузить кеш после 18-00 в центре Киева

А вот если так ставить вопрос, то скорее всего Вам тока Приват и не подойдёт.
У ПУМБа есть кешин около Оперного в Леонардо, но там охранники вечно вредничают -- прикид им мой не нравится :)

фото прикида в студію :mrgreen:
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:27

  ZINCHENKO написав:
  Stringer написав:а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу:
все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские.
страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде.
последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры.
в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания.
и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения.
вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами?


С добрым утром :)

Вот тут немного написано о декларировании https://bzns.media/kapital/e_deklarirovanie_nachalo-575720/

Дело в том, что при е-декларировании первой волны не было механизма проверок деклараций вообще. Писать можно было все что угодно без последствий. Один триллион налом задекларировал и все елочкой :)
Потом появилась постанова с механизмом, но и там про проверку нала ничего не было. Вообще.
А теперь еще есть ребята, которые деклаируют биткоины, которые вообще никто не знает как классифицировать.
https://news.finance.ua/ua/news/-/411092

В итоге такие декларации стали легальным щитом от мониторинга, как тут пишут, и проверить их достоверность невозможно, а между тем там фигурируют десятки тысяч биткоинов, которые кто-то может потом показать как слитые на пике курса в 20 000 и тратить потом несколько поколений.

знаете анекдот про вовочку экзамен и блох?
хватит уже своих блох везде тулить.
напишите для чего нбу кошмарит пересичных за 6000 уе
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 13:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, заходите на ветку, делитесь опытом и мыслями Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:49

  clientage написав:
  la9 написав:Ищу такой терминал с возможностью загрузить кеш после 18-00 в центре Киева

А вот если так ставить вопрос, то скорее всего Вам тока Приват и не подойдёт.
У ПУМБа есть кешин около Оперного в Леонардо, но там охранники вечно вредничают -- прикид им мой не нравится :)

Так прикид наверное - это рюкзак с деньгами необъятных размеров, нет?
Потому охранники и пугаются :wink:
Кассандра
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