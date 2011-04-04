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Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ?
( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )
Stringer написав:а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу: все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские. страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде. последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры. в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания. и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения. вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами?
Дело в том, что при е-декларировании первой волны не было механизма проверок деклараций вообще. Писать можно было все что угодно без последствий. Один триллион налом задекларировал и все елочкой Потом появилась постанова с механизмом, но и там про проверку нала ничего не было. Вообще. А теперь еще есть ребята, которые деклаируют биткоины, которые вообще никто не знает как классифицировать. https://news.finance.ua/ua/news/-/411092
В итоге такие декларации стали легальным щитом от мониторинга, как тут пишут, и проверить их достоверность невозможно, а между тем там фигурируют десятки тысяч биткоинов, которые кто-то может потом показать как слитые на пике курса в 20 000 и тратить потом несколько поколений.
знаете анекдот про вовочку экзамен и блох? хватит уже своих блох везде тулить. напишите для чего нбу кошмарит пересичных за 6000 уе