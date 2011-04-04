ZINCHENKO написав:

Stringer написав: а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу:

все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские.

страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде.

последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры.

в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания.

и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения.

вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами? а смотрите какая хрень получается, с этим ужесточением требований к финмониторингам банков по августовской постанове нбу:все чинуши и политики заполнили электронные декларации, где указали лимоны лимонские.страна пару месяцев была в аxуе от их "нищеты", зато теперь то они благодаря нбу реально в шоколаде.последний финмониторинг требовавший от меня подтверждения легальности средств, напрочь отверг договор займа и договор продажи квартиры.в приватной беседе мне сказали, что кураторы нбу, штрафующие банки за нарушения закона об отмывании средств настаивают, чтобы легальность подтверждалась либо декларацией, либо справкой о доходах, а все остальные документы перечисленные в постанове для замыливания.и получается, что у всех чиновников и политиков теперь есть железобетонное подтверждение легальности происхождения средств, а подавляющему большинству остальных граждан страны надо ещё постараться доказать, что они не отмыли свои сбережения.вот для чего нбу кошмарит сейчас банки, за операции с сумами в 6000 $, совершенные простыми гражданами?

С добрым утромВот тут немного написано о декларированииДело в том, что при е-декларировании первой волны не было механизма проверок деклараций вообще. Писать можно было все что угодно без последствий. Один триллион налом задекларировал и все елочкойПотом появилась постанова с механизмом, но и там про проверку нала ничего не было. Вообще.А теперь еще есть ребята, которые деклаируют биткоины, которые вообще никто не знает как классифицировать.В итоге такие декларации стали легальным щитом от мониторинга, как тут пишут, и проверить их достоверность невозможно, а между тем там фигурируют десятки тысяч биткоинов, которые кто-то может потом показать как слитые на пике курса в 20 000 и тратить потом несколько поколений.