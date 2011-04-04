clientage любитель безнала.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 січ, 2018 15:26
clientage любитель безнала.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 13 січ, 2018 16:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрий день, підкажіть будь ласка, чи можливо відкрити в Україні поточний рахунок в доларах для зарахування заробітної плати в доларах з-за кордону? Якщо це можливо, який порадите банк?
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