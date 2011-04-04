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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 15:26

  Кассандра написав:Так прикид наверное - это рюкзак с деньгами необъятных размеров, нет?
Потому охранники и пугаются

clientage любитель безнала.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 16:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрий день, підкажіть будь ласка, чи можливо відкрити в Україні поточний рахунок в доларах для зарахування заробітної плати в доларах з-за кордону? Якщо це можливо, який порадите банк?
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  #<1 ... 19202122
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