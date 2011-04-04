mephala
Второй канал - потихоньку платить картой за коммуналку и в торговой сети.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 січ, 2018 22:37
mephala
Второй канал - потихоньку платить картой за коммуналку и в торговой сети.
Додано: Суб 13 січ, 2018 22:59
нет смысла выносить в отдельную тему. Здесь самое место
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Доступ останется, а вот доходность нет.
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:32
Так зато самый высокий % на остаток со свободным доступом из всех банков Украины! И потом я не понимаю ВООБЩЕ-неужели дорого 0,1% отстегнуть за СЭП(эТО ОТ 100 К=100 грн)! Вот читаю форум и удивляюсь как люди экономят и бегают за копейками
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 14 січ, 2018 00:54
Додано: Нед 14 січ, 2018 00:57
bub-har
зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп.
бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы,
за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ...
тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или
за символическую сумму немало ...
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Додано: Нед 14 січ, 2018 01:03
Re: Байки про банки і не тільки....
Не,ну вообщето речь шла об одном канале и если его прикроют(см.выше)
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