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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:37

mephala
Второй канал - потихоньку платить картой за коммуналку и в торговой сети.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 22:59

  Scholar написав:Коллеги, заходите на ветку, делитесь опытом и мыслями Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

нет смысла выносить в отдельную тему. Здесь самое место
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 23:05

Re: Байки про банки і не тільки....

mephala написав:
один канал на выход это жоско...
прикроют его и прощай свободный доступ.


Доступ останется, а вот доходность нет.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:32

  mephala написав:
  vollena71 написав:
  mephala написав:шо есть в стране с свободным доступам к грн и что бы %% выше 15?

Глобус Відсоточка+ 17% вход СЭП, нал, выход р2р


один канал на выход это жоско...
прикроют его и прощай свободный доступ.
Так зато самый высокий % на остаток со свободным доступом из всех банков Украины! И потом я не понимаю ВООБЩЕ-неужели дорого 0,1% отстегнуть за СЭП(эТО ОТ 100 К=100 грн)! Вот читаю форум и удивляюсь как люди экономят и бегают за копейками :shock:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  bub-har написав:неужели дорого 0,1% отстегнуть за СЭП(эТО ОТ 100 К=100 грн)!

Звичайно дорого.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:54

  chipmunk написав:
  bub-har написав:неужели дорого 0,1% отстегнуть за СЭП(эТО ОТ 100 К=100 грн)!

Звичайно дорого.
Не дай Бог придёт время,когда для меня тоже это будет дорого!
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 00:57

bub-har

зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп.
бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы,
за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ...
тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или
за символическую сумму немало ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 01:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп.
бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы,
за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ...
тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или
за символическую сумму немало ..
Не,ну вообщето речь шла об одном канале и если его прикроют(см.выше)
bub-har
 
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