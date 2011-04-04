Додано: Нед 14 січ, 2018 00:57

bub-har



зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп.

бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы,

за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ...

тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или

за символическую сумму немало ...

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