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zzzzzz написав:Коллеги у меня шкурный вопрос) про Укргазбанк Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ? ( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )
Сначала узнайте в отделении остались ли карточки. Их штампонули всего 13000 шт.
зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп. бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы, за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ... тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или за символическую сумму немало ...
По моему даже не 30 коп, а то ли 24 то ли 27 копеек
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
там зависит от времени суток тариф ) до 16.00 - стандартный тариф, - дальше бабалера берет мзду поболе )
Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень (далі - документи СЕП) замовника в СЕП у файловому режимі 8. Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через СЕП у файловому режимі за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів(6)
0,35 грн. за один документ
(6)Алгоритм розрахунку вартості послуг: для початкових документів замовника за часовими інтервалами: 08:00 - 16:00 S1 = <тариф> x <кількість початкових документів>, 16:00 - 19:00 S2 = [К1 x (1 - L1) + L1] x <тариф> x <кількість початкових документів>, 19:00 - кінець S3 = [К2 x (1 - L2) + К1 x L2] x <тариф> x <кількість початкових документів>, де К1 = 1,5; К2 = 3,0; L1 = 0,10; L2 = 0,05; для відповідних документів замовника без часових інтервалів: S4 = <тариф> x <кількість відповідних документів> де тариф = 0 Загальна вартість послуг S = S1 + S2 + S3 + S4.
Думаю прикупить ОВГЗ. Для этого нужно открыть счет в ценных бумагах. Гдето раньше слышал, что такие счета открывают (из-за дороговизны лицензии) только в центральных отделенях банков (если открывать в банке). Это правда? Я живу в Виннице - у нас нету брокеров и т.д. Посоветуйте как открыть счет в ценных бумагах, в Киев ехать лень.