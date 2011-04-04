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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:08

  bub-har написав:
  chipmunk написав:
  bub-har написав:неужели дорого 0,1% отстегнуть за СЭП(эТО ОТ 100 К=100 грн)!

Звичайно дорого.
Не дай Бог придёт время,когда для меня тоже это будет дорого!

ну мне например выход нужен в наличку. а это или плати глобусу 0,5% или нужно иметь схему вывода через другой банк. видать из-за таких транзитов алла и умнеет - вводит комиссии на выдачу налички.

ЗЫ
но все равно глобус просто так не отпустит - не хочеш 0,5% платить за выдачу налички в кассе так возьмут 0,1% (мин 4 грн) за СЕП.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:11

  zzzzzz написав:Коллеги у меня шкурный вопрос) про Укргазбанк
Учитывая что акция у них дополнительно 1,5-3% , но при этом все депо с пополнение , мин сумма открытия депозита всего 1к грн , никто не решался открывать много депозитов одновременно вытягивая скретч карты что-бы добиться более повышенных %% , т.е. более 1,5% ?
( я знаю что банк совковый , сам там 3 года обслуживался )

Сначала узнайте в отделении остались ли карточки. Их штампонули всего 13000 шт. 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:20

Re: Байки про банки і не тільки....

IMPRINTER написав:bub-har

зачем платить 0,1% если это стоит 30 коп.
бабалера за сэп берет 30 коп.ю независимо от суммы,
за что я должен платить этим крохоборам даже 0,1% ...
тем более вариантов как отправить СЭП абсолютно бесплатно или
за символическую сумму немало ...
По моему даже не 30 коп, а то ли 24 то ли 27 копеек
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 14:31

Faceless

там зависит от времени суток тариф )
до 16.00 - стандартный тариф, - дальше бабалера берет мзду поболе )

Оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень (далі - документи СЕП) замовника в СЕП у файловому режимі 8. Розрахунок проводиться згідно із загальним обсягом документообігу замовника через СЕП у файловому режимі за місяць із застосуванням часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів(6)

0,35 грн. за один документ

(6)Алгоритм розрахунку вартості послуг: для початкових документів замовника за часовими інтервалами:
08:00 - 16:00 S1 = <тариф> x <кількість початкових документів>,
16:00 - 19:00 S2 = [К1 x (1 - L1) + L1] x <тариф> x <кількість початкових документів>,
19:00 - кінець S3 = [К2 x (1 - L2) + К1 x L2] x <тариф> x <кількість початкових документів>,
де К1 = 1,5; К2 = 3,0; L1 = 0,10; L2 = 0,05;
для відповідних документів замовника без часових інтервалів:
S4 = <тариф> x <кількість відповідних документів> де тариф = 0
Загальна вартість послуг S = S1 + S2 + S3 + S4.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0784-03
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:18

Думаю прикупить ОВГЗ.
Для этого нужно открыть счет в ценных бумагах. Гдето раньше слышал, что такие счета открывают (из-за дороговизны лицензии) только в центральных отделенях банков (если открывать в банке). Это правда? Я живу в Виннице - у нас нету брокеров и т.д.
Посоветуйте как открыть счет в ценных бумагах, в Киев ехать лень.
rembo
 
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