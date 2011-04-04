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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  chipmunk написав:Ух скіки Вас нехай, буде ціна вища, може я таки отримаю своїх законних 20% безналохових...


ОВДП мають фіксовану дохідність, про що мова?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:46

Re: Байки про банки і не тільки....

Номінальну!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 15:56

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Ух скіки Вас нехай, буде ціна вища, може я таки отримаю своїх законних 20% безналохових...


ОВДП мають фіксовану дохідність, про що мова?


Если вам продали ОВГЗ номиналом 1000.00 грн и номинальной доходностью 20% на вторичном рынке за 1005.00 грн, то для вас доходность будет меньше 20%.
Именно в этом и кроется большой минус ОВГЗ. На рынке не там много игроков (госы/ICU/...). Какие котировки они выставят, по таким и будут все продавать/покупать.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:09

alex_2013

Похожу вы вообще не понимаете как работает этот инструмент.

Изначально ставка формируется в ходе первичного размещения.
Данные публикует Минфин.

На вторичном рынке ОВГЗ котируются по разным ценам .
Цена по которой вы покупаете ОВГЗ меняется каждый день, потому что есть НКД-накопленный купонный доход .
http://www.ux.ua/ru/marketdata/onlineresults-bondg.aspx

К цене заявки на покупку прибаляется НКД

Вот например сегодняшние котировки ОВГЗ 97040
Все параметры указаны.
http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=UA97040

Погашение будет 04.03.2020 года
Каждые полгода выплачивается купонный доход. Размер купона указан здесь
https://www.minfin.gov.ua/news/view/inf ... ziki-(ovdp)
( надо скачать файл и найти описание данной ОВГЗ )

например сегодня эти облигации продавали по цене 1 071,23 грн

На сайте указана доходность 14,90% но это не верно , я сам просчитывал , получалось 14,55%

Это равносильно депозиту в банке со ставкой 17,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 00:40

На сайте Налоговой опубликованы стратегические инициативы Налоговой службы на 2018-2020 год.
http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf

Цитата:
Цель - доступ к банковской тайне.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 03:47

Re: Байки про банки і не тільки....

от чисто интересно
на форуме обсуждают банковское кредитование так же активно как депозиты? :)
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