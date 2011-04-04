ОВДП мають фіксовану дохідність, про що мова?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:44
Re: Байки про банки і не тільки....
ОВДП мають фіксовану дохідність, про що мова?
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Додано: Пон 15 січ, 2018 14:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Номінальну!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 15 січ, 2018 15:56
Если вам продали ОВГЗ номиналом 1000.00 грн и номинальной доходностью 20% на вторичном рынке за 1005.00 грн, то для вас доходность будет меньше 20%.
Именно в этом и кроется большой минус ОВГЗ. На рынке не там много игроков (госы/ICU/...). Какие котировки они выставят, по таким и будут все продавать/покупать.
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:09
alex_2013
Похожу вы вообще не понимаете как работает этот инструмент.
Изначально ставка формируется в ходе первичного размещения.
Данные публикует Минфин.
На вторичном рынке ОВГЗ котируются по разным ценам .
Цена по которой вы покупаете ОВГЗ меняется каждый день, потому что есть НКД-накопленный купонный доход .
К цене заявки на покупку прибаляется НКД
Вот например сегодняшние котировки ОВГЗ 97040
Все параметры указаны.
Погашение будет 04.03.2020 года
Каждые полгода выплачивается купонный доход. Размер купона указан здесь
( надо скачать файл и найти описание данной ОВГЗ )
например сегодня эти облигации продавали по цене 1 071,23 грн
На сайте указана доходность 14,90% но это не верно , я сам просчитывал , получалось 14,55%
Это равносильно депозиту в банке со ставкой 17,5%
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 січ, 2018 00:40
На сайте Налоговой опубликованы стратегические инициативы Налоговой службы на 2018-2020 год.
Цитата:
Цель - доступ к банковской тайне.
Додано: Вів 16 січ, 2018 03:47
Re: Байки про банки і не тільки....
от чисто интересно
на форуме обсуждают банковское кредитование так же активно как депозиты?
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