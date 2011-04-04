Это как говорится в народной мудрости:
Як не наївся, то й не налижешся…
Если уж и держать валюту на текущих, то уж в буржуях.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:22
Это как говорится в народной мудрости:
Если уж и держать валюту на текущих, то уж в буржуях.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Дякую, колеги!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:06
Re: Байки про банки і не тільки....
народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:09
Разговоры такие уже года 2-3. Обицянки-цяцянки. Приват тоже обещали гарантировать на 100%
Всё IMHO
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21
То, что слышала - наверняка правда.
То, что одним ухом - сомнительно
Поднятие гарантированной суммы наверняка скоро будет, но весь вопрос в размере этого "скоро". Новую цифру вряд ли знают даже в самом фонде.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21
На сегодня :
- 9% годовых в валюте дает сдача в аренду жилья в Украине или еще "арабские боны".
- 50-100 % годовых в валюте дают акции американских компаний.
Ничего другого нет. Расслабтесь.
Расслабились? делайте выводы.
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
реклама
|