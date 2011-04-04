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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:22

  mephala написав:
  chipmunk написав:Що зараз є найцікавіше(якщо так можна сказати) по ставкам бакса на картках або хоч ощадним рахункам з вільним зняттям, окрім пінбанки?


у форварда есть ощадник с 3%
у марфина есть депо 10 дней с пролонгацией 2,5%


Это как говорится в народной мудрости:
Як не наївся, то й не налижешся…

Если уж и держать валюту на текущих, то уж в буржуях.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Дякую, колеги!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:06

Re: Байки про банки і не тільки....

народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:09

  flyman написав:народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?

Разговоры такие уже года 2-3. Обицянки-цяцянки. Приват тоже обещали гарантировать на 100%
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21

  flyman написав:народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?

То, что слышала - наверняка правда.
То, что одним ухом - сомнительно :)

Поднятие гарантированной суммы наверняка скоро будет, но весь вопрос в размере этого "скоро". Новую цифру вряд ли знают даже в самом фонде.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21

  bub-har написав:
  LuckyG написав:Что-то с этими новыми объектами тухло совсем. А со старыми и вовсе печаль)
Ну я уже писал,что не каждый готов заниматься меценатством и многие вышли с банков кто куда(крипта,недвига,бизнесс,овгз и т,д) Ну а свободные средства,которые некуда пристоить,приходится держать в банках под скучные % по сравнению с минувшими годами!


На сегодня :
- 9% годовых в валюте дает сдача в аренду жилья в Украине или еще "арабские боны".
- 50-100 % годовых в валюте дают акции американских компаний.
Ничего другого нет. Расслабтесь.
Расслабились? делайте выводы.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  akurt написав:- 9% годовых в валюте дает ... "арабские боны".


чИто за зверь?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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