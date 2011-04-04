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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 січ, 2018 23:22
Scholar написав:
Пару траншей МВФ лежат по матрасам.
Вы шутите - пару траншей. Я встречал разные цифры от экспертов и аналитиков в диапазоне домашнего матраса от 30 до 70 миллиардов долларов.
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freeze
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:22
J написав: flyman написав:
народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?
слышал такое по радио, вроде наглядова рада НБУ это хочет, но там еще было сказано что "только по новым депозитам"
у нас что,есть депо на 5-10 или больше лет?
год максимум полтора и новые гарантии будут в силе)))
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somilitark
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Додано: Чет 18 січ, 2018 23:24
freeze написав: Scholar написав:
Пару траншей МВФ лежат по матрасам.
Вы шутите - пару траншей. Я встречал разные цифры от экспертов и аналитиков в диапазоне домашнего матраса от 30 до 70 миллиардов долларов.
примерно в 14-м читал отчёт ЦРУ,те вообще говорили,что 10% от тогдашней налички бакса осело в Неньке,тогда Мо США было примерно под 900 ярдов,а есть ещё и другие скв
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somilitark
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:43
somilitark написав: freeze написав: Scholar написав:
Пару траншей МВФ лежат по матрасам.
Вы шутите - пару траншей. Я встречал разные цифры от экспертов и аналитиков в диапазоне домашнего матраса от 30 до 70 миллиардов долларов.
примерно в 14-м читал отчёт ЦРУ,те вообще говорили,что 10% от тогдашней налички бакса осело в Неньке,тогда Мо США было примерно под 900 ярдов,а есть ещё и другие скв
А сколько тогда в Раше, арабских странах? А у наркокартеля (да и самих Штатах) с Юго-Восточной Азией?! Чем как не наличкой рассчитываются при наркоторговле, торговле оружием, органами и людьми, пр. незаконном бизнесе?!
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