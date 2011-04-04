bas написав:

somilitark написав: вангую ставки от госов:8 в баксе вангую ставки от госов:8 в баксе

если по грн - еще куда ни шло, может быть, то за валюту - не согласен. зачем банку покупать доллар по 8%? и что с ним делать? в кредиты выдать? кому? ведь жесткое ограничение НБУ - валютные кредиты только тем, у кого официальный доход в у.е. Фактически - это только экспортеры и и небольшая кучка физиков, что официально получают з\п в инвалюте с уплатой налогов в Нэньке. И сколько таких на весь рынок? И скольким из них нужны кредиты?ну вот и все. смысл тогда для банка (понятно, что не для вкладчика) в валютных депозитах? Для того, что бы прокредитовать несколько фирм на всю Украину и пару физиков - для этого своей собственной валюты у банков за горло. Покупать у населения нет смысла. А уж тем более по 8%Если у Вас другие идеи по этому поводу - поделитесь. Может мое мнение и изменится