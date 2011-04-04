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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:00

  bas написав:
  somilitark написав:примерно в 14-м читал отчёт ЦРУ,те вообще говорили,что 10% от тогдашней налички бакса осело в Неньке,

та ну! перебор. если бы сказали, что 0,1% от М0 США - ну это бы еще куда не шло. а 10%... :) ... я извиняюсь, если шо....

наличных в мире мало(относительно),а у нас болезнь есть такая: не доверять родной валюте,плюс евро колбасит,а доллар более менее ровно идёт,вот и понятно во что прятаться...

так что ничего удивительного,имелись ввиду наличные,спецслужбы всегда отрабатывают и экономические вопросы,когда-то тесть рассказывал,мол сцапали брата родного,закрыли в изолятор,мол кобиту одну потоптал,а она была против,хотя брат и говорил,что сама напросилась,так вот барышня в купе с милиционером(может и в спарке работали) грят,мне 5 000 совкового рубля и мне 5000,и мы тебя не знаем,выпустим и что бы мы тебя больше не видели...

батя тестя,грит у тебя же есть бабло,выручи непутёвого гуляку\братишку,неужто сядет на 15-ку?так вот поскакал ближайшим утром мой тесть за деньгами в сберкассу,грит налейте 10 косых,а ему кассир грит:низзя,больше штуки стучим в КГБ,а больше 5-ки вообще низя,только после беседы в органах,зачем и куда деньги Зин)))

так вот снимали по 700-900,но долго,брата вытянули,а мораль басни такой:всегда органы и экономика работают вместе,так отчётам "где гуляют наши баксики",нет оснований не верить :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:08

  bas написав:
  somilitark написав:вангую ставки от госов:8 в баксе

если по грн - еще куда ни шло, может быть, то за валюту - не согласен. зачем банку покупать доллар по 8%? и что с ним делать? в кредиты выдать? кому? ведь жесткое ограничение НБУ - валютные кредиты только тем, у кого официальный доход в у.е. Фактически - это только экспортеры и и небольшая кучка физиков, что официально получают з\п в инвалюте с уплатой налогов в Нэньке. И сколько таких на весь рынок? И скольким из них нужны кредиты?
ну вот и все. смысл тогда для банка (понятно, что не для вкладчика) в валютных депозитах? Для того, что бы прокредитовать несколько фирм на всю Украину и пару физиков - для этого своей собственной валюты у банков за горло. Покупать у населения нет смысла. А уж тем более по 8%
Если у Вас другие идеи по этому поводу - поделитесь. Может мое мнение и изменится


в ОВГЗ,госы(а потом и все банки) привлекают валюту и гривну от населения,а затем вливают в бюджет..
связывается денежная масса,плюс есть дополнительные ресурсы у правительства,держать курс,повысить соцстандарты без роста экономики...

так называемый пылесос и жёсткая монетарная политика,что забыли 11% в валюте и 25 в гривне при курсе восэмь? разве это так давно было?

так что у президента и правительства остался только этот рычаг удержать стабильность без МВФ и кредиторов...
если глянуть на 7.75% по размещённым евробондам осенью,то 8 брутто своим гражданам выглядят логично и понятно,но там на момент всего навсего 3 с хвостиком :evil:

так что резервы есть,а обвалисты вангуют кратный обвал уже сейчас,фантазёры :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:33

  zzzzzz написав:ПУМБ вчера акцию на Минфине начал

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

3 мес - 15,6%
6 мес - 15,4%
12 мес - 14,95%

Это максимум ( депо от 200к + отрытие онлайн + выплата в конце срока %% + бонус от Минфина)

Как по мне Приват 6 мес - 15% с пополнение и с ежемесячными% выглядит более привлекательным.

Пумб это вообще не банк.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:35

  brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2%
по платежкам год назад было = 138 346 гр
стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр
из них 210 дол = проценты за год
разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме

Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:40

  LuckyG написав:
  brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2%
по платежкам год назад было = 138 346 гр
стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр
из них 210 дол = проценты за год
разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме

Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...


а можете подсказать на какой дороге валяется 210 у.е.? :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:40

сегодня укрэксим забрала депо

Кто на ком стоял ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  LuckyG написав:Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$..


укрэксим и риск ? это же не Глобус или Вернум какой-то карманный
brainybird
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:40

  J написав:
  flyman написав:народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?

слышал такое по радио, вроде наглядова рада НБУ это хочет, но там еще было сказано что "только по новым депозитам"

Понятно, что только по новым депозитам.
Ведь с увеличением гарантированной суммы Банки должны будут увеличить свои отчисления в Фонд.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:29

  lubopytnaya написав:
  J написав:
  flyman написав:народ, тут одна подруга казала, що чула одним вухом, що скоро ФГВФО піднімуть до 500000грн.
Це наскільки правда?

слышал такое по радио, вроде наглядова рада НБУ это хочет, но там еще было сказано что "только по новым депозитам"

Понятно, что только по новым депозитам.
Ведь с увеличением гарантированной суммы Банки должны будут увеличить свои отчисления в Фонд.


є якийсь законопроект по 500К?
давно пора, он в сусідів які ліміти...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:55

  somilitark написав:
  LuckyG написав:
  brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2%
по платежкам год назад было = 138 346 гр
стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр
из них 210 дол = проценты за год
разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме

Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...


а можете подсказать на какой дороге валяется 210 у.е.? :lol:

Встречный вопрос как потом воспринимать ,если эти самые 5к изымут на оплату внешних долгов и произойдет другой коллапс?
Я тоже рискую на депо,но каждый раз задаю себе этот вопрос. И по мере окончания жирных столбов считаю разумным встать из-за стола.
А так-разумеется нигде не валяются и очень не лишние. Но риски непропорциональны доходу,вот я о чем.
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 19 січ, 2018 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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