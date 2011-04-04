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somilitark написав:примерно в 14-м читал отчёт ЦРУ,те вообще говорили,что 10% от тогдашней налички бакса осело в Неньке,
та ну! перебор. если бы сказали, что 0,1% от М0 США - ну это бы еще куда не шло. а 10%... ... я извиняюсь, если шо....
наличных в мире мало(относительно),а у нас болезнь есть такая: не доверять родной валюте,плюс евро колбасит,а доллар более менее ровно идёт,вот и понятно во что прятаться...
так что ничего удивительного,имелись ввиду наличные,спецслужбы всегда отрабатывают и экономические вопросы,когда-то тесть рассказывал,мол сцапали брата родного,закрыли в изолятор,мол кобиту одну потоптал,а она была против,хотя брат и говорил,что сама напросилась,так вот барышня в купе с милиционером(может и в спарке работали) грят,мне 5 000 совкового рубля и мне 5000,и мы тебя не знаем,выпустим и что бы мы тебя больше не видели...
батя тестя,грит у тебя же есть бабло,выручи непутёвого гуляку\братишку,неужто сядет на 15-ку?так вот поскакал ближайшим утром мой тесть за деньгами в сберкассу,грит налейте 10 косых,а ему кассир грит:низзя,больше штуки стучим в КГБ,а больше 5-ки вообще низя,только после беседы в органах,зачем и куда деньги Зин)))
так вот снимали по 700-900,но долго,брата вытянули,а мораль басни такой:всегда органы и экономика работают вместе,так отчётам "где гуляют наши баксики",нет оснований не верить
somilitark написав:вангую ставки от госов:8 в баксе
если по грн - еще куда ни шло, может быть, то за валюту - не согласен. зачем банку покупать доллар по 8%? и что с ним делать? в кредиты выдать? кому? ведь жесткое ограничение НБУ - валютные кредиты только тем, у кого официальный доход в у.е. Фактически - это только экспортеры и и небольшая кучка физиков, что официально получают з\п в инвалюте с уплатой налогов в Нэньке. И сколько таких на весь рынок? И скольким из них нужны кредиты? ну вот и все. смысл тогда для банка (понятно, что не для вкладчика) в валютных депозитах? Для того, что бы прокредитовать несколько фирм на всю Украину и пару физиков - для этого своей собственной валюты у банков за горло. Покупать у населения нет смысла. А уж тем более по 8% Если у Вас другие идеи по этому поводу - поделитесь. Может мое мнение и изменится
в ОВГЗ,госы(а потом и все банки) привлекают валюту и гривну от населения,а затем вливают в бюджет.. связывается денежная масса,плюс есть дополнительные ресурсы у правительства,держать курс,повысить соцстандарты без роста экономики...
так называемый пылесос и жёсткая монетарная политика,что забыли 11% в валюте и 25 в гривне при курсе восэмь? разве это так давно было?
так что у президента и правительства остался только этот рычаг удержать стабильность без МВФ и кредиторов... если глянуть на 7.75% по размещённым евробондам осенью,то 8 брутто своим гражданам выглядят логично и понятно,но там на момент всего навсего 3 с хвостиком
так что резервы есть,а обвалисты вангуют кратный обвал уже сейчас,фантазёры
brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2% по платежкам год назад было = 138 346 гр стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр из них 210 дол = проценты за год разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме
Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...
brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2% по платежкам год назад было = 138 346 гр стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр из них 210 дол = проценты за год разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме
Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...
а можете подсказать на какой дороге валяется 210 у.е.?
brainybird написав:Мы все считаем свои деньги... сегодня укрэксим забрала депо 5шт дол лежали год под 5.2% по платежкам год назад было = 138 346 гр стало на сегодня по курсу 28.6 = 149 938 гр из них 210 дол = проценты за год разница в гривне составляет 11592 гр. что составляет 8.37% годовых в укрэксиме
Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$...
а можете подсказать на какой дороге валяется 210 у.е.?
Встречный вопрос как потом воспринимать ,если эти самые 5к изымут на оплату внешних долгов и произойдет другой коллапс? Я тоже рискую на депо,но каждый раз задаю себе этот вопрос. И по мере окончания жирных столбов считаю разумным встать из-за стола. А так-разумеется нигде не валяются и очень не лишние. Но риски непропорциональны доходу,вот я о чем.
Востаннє редагувалось LuckyG в П'ят 19 січ, 2018 18:58, всього редагувалось 1 раз.