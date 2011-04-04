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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:56
brainybird написав: LuckyG написав:
Вот называется и думайте сами стоит ли рисковать 5К в наших банках ради 210$..
укрэксим и риск ? это же не Глобус или Вернум какой-то карманный
Любой банк Украины это серьезный риск. Говорю это как клиент и Эксима.
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LuckyG
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