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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:41
freeze написав:
Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор.
Чим зручніше? По картці у великому супермаркеті як мінімум можна мати кешбек та грейс. Нема питань по здачі. Чи так масово приховують доходи, якщо дійсно така статистика? По моїм несистематизованим супермаркетовським спостереженням більше половини витягають картки для розрахунку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 14:42
freeze написав: IMPRINTER написав: chipmunk написав:
Картки вже мають стати історією, хоч контупер туди вліпи... Хібащо криптокартки з вбудованим майнінгом
при всех современных примочках мне все равно однозначно удобней в торговой сети рассчитываться с применением карты.
Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор.
это разные вещи. вы сравниваете две разные формы оплаты - нал и безнал.
я не думаю, что людям удобнее пол дня стоять в кассу банка, чтоб оплатить коммуналку на морозе. Это говорит, не про то, что им это удобней, а про низкий уровень финансовой грамотности или какие-то маразматические фобии (типа там мокрая печать и т.п.). Они не сравнивали как им удобней - они просто делают так это как делали их дедушки и бабушки на уровне безусловного рефлекса.
в данном случае я говорю об одной форме оплаты, просто с применением разных подходов к этому.
я делаю осознанный вывод для себя, что мне удобней рассчитываться просто с применением классической карты, т.к. я пробовал и так и так.
в данном случае я говорю об одной форме оплаты, просто с применением разных подходов к этому.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 14:51
freeze написав:
Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор
Например мои пенсам пенсию носят наличными прямо домой и в банк их не загонишь! Предлагал им оформить пенсию в банке с копеечным % на остаток-они наотрез отказались! А сколько таких пенсионеров? Та и потом очень много работающих неофициально и получающих наличные! И даже у отца на работе-как только зарплата-то почему то все бегут снимать наличными в ощад!НЕ все хотят иметь дело с банками!Да и потоми за наличные действительно можно купить дешевле,чем в маркетах! Поэтому люди,располачивающиеся наличными-это обычное явление и не всем интересны кредитные карты с копеечным КБ-о которых кстати не все даже знают!
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Додано: Нед 21 січ, 2018 15:02
freeze написав:
Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор.
Я сам наблюдал как раз возле АТБ, когда человек от кассы выбегал с кредиткой Привата к банкомату, снимал деньги и платил кешем. Экзистенция прям
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Додано: Нед 21 січ, 2018 15:12
Ой+ написав:
Чим зручніше? По картці у великому супермаркеті як мінімум можна мати кешбек та грейс.
Я не знаю чем лучше. Просто констатирую факт.
Что такое грейс - подозреваю, что 95 процентов населения думают, что это ругательство.
Насчет кэшбека - это иллюзия, любой адекватный продавец сделает вам скидку гораздо большую чем кэшбек. Тут нет никакой экономии в большинстве случаев на сегодняшний день. Есть случаи когда без карты никак - какие-то забугорные интернет-магазины. Наверное, набольшую выгоду получает человек, который использует все возможности для получения выгоды используя и карточки, и нал.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 15:39
freeze написав:
Насчет кэшбека - это иллюзия, любой адекватный продавец сделает вам скидку гораздо большую чем кэшбек. Тут нет никакой экономии в большинстве случаев на сегодняшний день.
Кешбек можна отримати в конкретно описуваному Вами випадку платячи карткою в АТБ, а не готівкою. Те що є варіанти, що скидка тільки при умові оплати готівкою також зустрічав, як правило в немережевих магазинах.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:21
IMPRINTER написав:
про низкий уровень финансовой грамотности или какие-то маразматические фобии (типа там мокрая печать и т.п
Спасибо, за "маразматические фобии". Но мокрая печать даже на гарантийке нужна. Без нее сервис не возьмет в ремонт технику.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:23
BBC написав: IMPRINTER написав:
про низкий уровень финансовой грамотности или какие-то маразматические фобии (типа там мокрая печать и т.п
Спасибо, за "маразматические фобии". Но мокрая печать даже на гарантийке нужна. Без нее сервис не возьмет в ремонт технику.
Якщо не помиляюсь - вже діє закон, що для юросіб та ФОПів використання печаток не є обов‘язковим
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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