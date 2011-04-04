Додано: Нед 21 січ, 2018 14:42

freeze написав: IMPRINTER написав: chipmunk написав: Картки вже мають стати історією, хоч контупер туди вліпи... Хібащо криптокартки з вбудованим майнінгом Картки вже мають стати історією, хоч контупер туди вліпи... Хібащо криптокартки з вбудованим майнінгом



при всех современных примочках мне все равно однозначно удобней в торговой сети рассчитываться с применением карты. при всех современных примочках мне все равно однозначно удобней в торговой сети рассчитываться с применением карты.



Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор. Судя по моим наблюдениям в соседнем АТБ примерно 90 процентов, возможно 95 процентов, рассчитываются наличными. Вероятно наличными всё-таки людям удобнее, если они так массово делают свой выбор.

это разные вещи. вы сравниваете две разные формы оплаты - нал и безнал.я не думаю, что людям удобнее пол дня стоять в кассу банка, чтоб оплатить коммуналку на морозе. Это говорит, не про то, что им это удобней, а про низкий уровень финансовой грамотности или какие-то маразматические фобии (типа там мокрая печать и т.п.). Они не сравнивали как им удобней - они просто делают так это как делали их дедушки и бабушки на уровне безусловного рефлекса.в данном случае я говорю об одной форме оплаты, просто с применением разных подходов к этому.я делаю осознанный вывод для себя, что мне удобней рассчитываться просто с применением классической карты, т.к. я пробовал и так и так.в данном случае я говорю об одной форме оплаты, просто с применением разных подходов к этому.