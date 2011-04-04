Додано: Пон 22 січ, 2018 18:12

Aps написав: Картой платить это же просто удобней. Картой платить это же просто удобней.

На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте. Обычно удобней - это как человек привык, и испытывает комфорт при исполнении действия.Кому-то очень удобно стоять на голове, мне нет, кому-то удобно писать левой рукой, мне неудобно.У карточек есть явные минуса - вы под контролем, от вас периодически чего-то требуют, принести документы, переидентифироваться, в кассе банка точно знают как оформить какой-то платеж, а несведующий человек легко может запулить свои денежки в ИБ совсем не правильно и разыскивать их, вашу карточку могут заблокировать хрен знает почему и ваши деньги будут вам не доступны какой-то период, да и количество краж с карточек и суммы ворованного уже сейчас превышают количество и суммы карманных краж, про психологию трат уже описали проблему карт.Копейки на кассе как проблема уже почти исчезла, а скоро совсем исчезнет по понятным причинам.Карты нужны не всем, они удобны в определенных случаях - фанам гипермаркетов например и тем кто боится потребовать скидку за нал в несетевой торговле, необходимы для интернет платежей.Идеально - баланс нала и карт, используя их преимущества и получая с этого комфорт или прибыль.