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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  safonovstanislav написав:А какой смысл не снимать деньги в банкомате под 0 с карты дебетной/
Не,ну есть разные люди! Одни с карт перегоняют деньги в другой банк и пополняют/открывают гривневые депо,оплачивают коммуналку и т.д!А есть люди,которые не имеют никах дел с банками,кроме как получить зарплату и сразу же снять и тратить где ему выгодней! И опять же не все поголовно имеют и умеют пользоваться ИБ! Многие пользуются по старинке и оплачивают коммуналку через кассу,потратив час в очереди,получив квитанцию с печатью и спят спокойно! И потом сиыслла держать средства даже на карточке с копеечным начислением % на остаток тоже многие не видят смысла!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Формально паспорт є дійсним місяць «після» (достроково вклеїти не можна), але від банківських клерків іноді чув, що не приймають без вклеєного

Это не так. Неужели сложно даже в паспорт заглянуть? (обложка паспортной книжки, выписка из Положения о паспорте гражданина Украины:
До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним. п.8 Пост.ВРУ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T250300.html

Так что в банке все правильно делают.
П.С. "месячный срок это обязанность гражданина подать документы и фотокарточки, к действительности или недействительности это не имеет никакого отношения.
Востаннє редагувалось YKK в Пон 22 січ, 2018 18:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 17:59

  safonovstanislav написав:А какой смысл не снимать деньги в банкомате под 0 с карты дебетной/зарплатной/для выплат? Или тут все робин гуды, без какой-либо пользы для себя, забираете деньги у богатых и отдаёте очень богатым?


Картой платить это же просто удобней.
А в супермаркете платить налом, то вообще иногда зло какое то.
Меня вот например слегка напрягает когда на кассе когото спрашивают нет ли 77 копеек и судорождный поиск после этого по всем карманам монеток.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:12

  Aps написав:Картой платить это же просто удобней.


На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте. Обычно удобней - это как человек привык, и испытывает комфорт при исполнении действия.
Кому-то очень удобно стоять на голове, мне нет, кому-то удобно писать левой рукой, мне неудобно.
У карточек есть явные минуса - вы под контролем, от вас периодически чего-то требуют, принести документы, переидентифироваться, в кассе банка точно знают как оформить какой-то платеж, а несведующий человек легко может запулить свои денежки в ИБ совсем не правильно и разыскивать их, вашу карточку могут заблокировать хрен знает почему и ваши деньги будут вам не доступны какой-то период, да и количество краж с карточек и суммы ворованного уже сейчас превышают количество и суммы карманных краж, про психологию трат уже описали проблему карт.

Копейки на кассе как проблема уже почти исчезла, а скоро совсем исчезнет по понятным причинам.

Карты нужны не всем, они удобны в определенных случаях - фанам гипермаркетов например и тем кто боится потребовать скидку за нал в несетевой торговле, необходимы для интернет платежей.

Идеально - баланс нала и карт, используя их преимущества и получая с этого комфорт или прибыль.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Никогда не видела,чтобы оптовики рассчитывались в МЕТРО картой,только налом.
tatmech
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:17

Попрошу не ржать... :))))

А куда делась ветка Дельты, мир праху её? :oops:

Сорьки, нашел....
Востаннє редагувалось Очкарик в Пон 22 січ, 2018 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:Картой платить это же просто удобней.
Удобнее, но в случае проблем с банком или форс-мажора, карточки это бесполезный пластик. В 2014 г., когда у нас в городе банки отказывались выдавать деньги, а магазины не принимали оплату картами, спасала привычка иметь наличку. Также было и с телефонами. Я спокойно звонил во время проблем со связью с городского телефона, когда обладатели мобильных телефонов, которые отказались от фиксированной связи, так как считали, что это прошлый век, могли трубками лишь гвозди забивать.Так что не все так однозначно. Лучше иметь возможность и уверенность при необходимости заплатить/купить/и т.д хоть с карты, хоть наличкой, чем знать, что ты пользуешься удобным и современным платежным инструментом, но абсолютно бесполезным если, что то пойдет не так.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:30

  freeze написав:
  Aps написав:Картой платить это же просто удобней.


На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте.


Удобней перед супермаркетом снять деньги с карты и платить налом?
Речь же шла об обнулении зарплатных карт и оплаты везде все налом.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:32

YKK

Вероятность нарваться на "Терминал есть - интернета нет" в крупных сетевых магазинах невелика. Хотя у меня как-то Укрсибовская карта в Ашане не сработала :(

А в аптеке? Когда срочно нужно доукомплектовать ургентного больного?

А на АЗС, когда до следующей можно недотянуть?

Фриз прав, карта картой но и кЭшелёк не лишний.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:36

Лучше, хуже.... для чего, для кого? Весь мир потихоньку загоняют в безнал - его легче контролировать (по этой же причине обречены криптовалюты). Там, где есть реальное удобство от безнала - пользуюсь им, но кэш - святое :). И везде так, чтоб ни говорили. Банально приезжаю поздно вечером в гостиницу в Европе, предлагаю хозяину карточку или кэш, и вижу восторженные глаза при виде налички - экономить на налогах там тоже любят :mrgreen:
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