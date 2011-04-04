Додано: Пон 22 січ, 2018 21:18

Aps написав: freeze написав: Aps написав: Картой платить это же просто удобней. Картой платить это же просто удобней.



На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте.

На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте.



Удобней перед супермаркетом снять деньги с карты и платить налом?

Речь же шла об обнулении зарплатных карт и оплаты везде все налом. Удобней перед супермаркетом снять деньги с карты и платить налом?Речь же шла об обнулении зарплатных карт и оплаты везде все налом.

Именно так. Ты снимаешь деньги 1 раз. После чего, можешь платить где угодно, даже там, где карту не примут. Или можешь снять 200 гривен, оплатить в супермаркете картой, а через 2 дня снова стоять в очереди в банкомат за следующей порцией нала. Гораздо удобнее снять всё за 1 раз, и везде платить налом.Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц