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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Зручніше тримати на зарплатній(якщо та є процент) а платити кредиткою... Або перекласти з зарплатки на щось пристойне з %%
А психічна порнофінансографія то щось за гранью... Або ти знаєш скіко в тебе є грошей і скіко можеш витратити, або ні... Це та ж брєдятіна, що вино з пакета в бокалі смачніше ніж з горла, а дороге плацепо краще допомагає ;) Інакше слід повірити, що йа зараз бідніший, ніж в кінці 90х, бо не мав ні карт, ні щотів у банках
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:40

  tatmech написав:Никогда не видела,чтобы оптовики рассчитывались в МЕТРО картой,только налом.


Оптовик = юрлицо или ФЛП, продающий оптом. Покупать в Метро и продавать ОПТом?
Скупаются предприниматели, которые не хотят светиться.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:40

Re: Байки про банки і не тільки....

От коли всіх заженуть в безнал(і звісно все окомісять) тоді мабуть перейду на готівочку... Заощадив=заробив.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:18

  Aps написав:
  freeze написав:
  Aps написав:Картой платить это же просто удобней.


На самом деле слово Удобней - не совсем правильное в нашем аспекте.


Удобней перед супермаркетом снять деньги с карты и платить налом?
Речь же шла об обнулении зарплатных карт и оплаты везде все налом.

Именно так. Ты снимаешь деньги 1 раз. После чего, можешь платить где угодно, даже там, где карту не примут. Или можешь снять 200 гривен, оплатить в супермаркете картой, а через 2 дня снова стоять в очереди в банкомат за следующей порцией нала. Гораздо удобнее снять всё за 1 раз, и везде платить налом.

Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  safonovstanislav написав:Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц

а чоо? Приват он платит 16% чистыми, т.е. ~265грн/мес с Вашей 20ки. А пока эта з/п маринуется на Привате, Вы можете расплачиваться Виикой от Таськи да еще и с кешбеком 3%, т.е. с той же... лана 15Кгрн (5Кгрн ушло на свежие фрукты с базара для детишек) это ещё 450грн. Т.е. порядка ~700грн экономии ну вот на ровном месте (20л А95 для любителей порулить)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

safonovstanislav написав:
  Aps написав: Удобней перед супермаркетом снять деньги с карты и платить налом?
Речь же шла об обнулении зарплатных карт и оплаты везде все налом.

Именно так. Ты снимаешь деньги 1 раз. После чего, можешь платить где угодно, даже там, где карту не примут. Или можешь снять 200 гривен, оплатить в супермаркете картой, а через 2 дня снова стоять в очереди в банкомат за следующей порцией нала. Гораздо удобнее снять всё за 1 раз, и везде платить налом.

Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц



Почему сами картами пользуетесь?
Сдал баксы 1 раз и платить везде можно налом. )
Доход тот от тех кредиток тоже ведь копейки. Курсовая разница? Ну так она в обе стороны нынче ходит.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:02

  clientage написав:
  safonovstanislav написав:Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц

а чоо? Приват он платит 16% чистыми, т.е. ~265грн/мес с Вашей 20ки. А пока эта з/п маринуется на Привате, Вы можете расплачиваться Виикой от Таськи да еще и с кешбеком 3%, т.е. с той же... лана 15Кгрн (5Кгрн ушло на свежие фрукты с базара для детишек) это ещё 450грн. Т.е. порядка ~700грн экономии ну вот на ровном месте (20л А95 для любителей порулить)

16% чистыми не вижу. Мне приват показывает 12% чистыми, и то, при размещении на пол года. А процент на остаток в привате для карт для выплат, т.е. продукт приват-вклад, вообще 5.6% чистыми. Кредитки - хорошо, тут спорить не нужно. Но обсуждаем оплату товаров с дебеток
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:10

  safonovstanislav написав:
  clientage написав:
  safonovstanislav написав:Насчёт процентов на остаток. Даже с зарплаты 20 000 грн за месяц чистыми выйдет около 100 грн, если ничего не снимать. Так что, тоже сомнительная выгода. Ещё и обесценятся деньги за месяц

а чоо? Приват он платит 16% чистыми, т.е. ~265грн/мес с Вашей 20ки. А пока эта з/п маринуется на Привате, Вы можете расплачиваться Виикой от Таськи да еще и с кешбеком 3%, т.е. с той же... лана 15Кгрн (5Кгрн ушло на свежие фрукты с базара для детишек) это ещё 450грн. Т.е. порядка ~700грн экономии ну вот на ровном месте (20л А95 для любителей порулить)

16% чистыми не вижу. Мне приват показывает 12% чистыми, и то, при размещении на пол года. А процент на остаток в привате для карт для выплат, т.е. продукт приват-вклад, вообще 5.6% чистыми. Кредитки - хорошо, тут спорить не нужно. Но обсуждаем оплату товаров с дебеток

Щас уже 14% чистыми на полгода :( для зарплатников Услуга «Стандарт безналоговый»
Но у нас 16% с лета 17го по осень 18го :P
А с дебеток никто ж не платит, дебетки ток для обслуживания депозитов, т.е. получил з/п на дебетку и сразу раскидал гроши по депозитам: коротким, длинным, бессрочным. А кредитка -- самое оно для оплаты товаров картой, задолженность по которой и гасится с к-л депозита или новых средств с новой з/п, например.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 22:12

  Aps написав: Почему сами картами пользуетесь?
Сдал баксы 1 раз и платить везде можно налом. )
Доход тот от тех кредиток тоже ведь копейки. Курсовая разница? Ну так она в обе стороны нынче ходит.

Курсовая разница ходит всегда в обе стороны, но в среднем, украинская валюта обесценивается уже не один десяток лет. Не думаю, что вот прямо сейчас будет перелом, и гривна резко станет дорожать, и курс станет 15 грн/доллар, или хотя бы 25 грн/доллар. А когда обесценивается долг, это очень даже приятно. Тратишь с кредитки эквивалент $1000, а через 2 месяца нужно возвращать уже эквивалент $970. Ещё и кешбеком $10-$20 с каждой потраченной тысячи. Чем плохо? А для совсем отмороженных, можно ещё и на долларовый депозит высвобожденные деньги разместить на 2 месяца, и получить ещё $1-2 сверху с каждой тысячи
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 23:58

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.
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