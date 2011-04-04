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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:17

Chuprynka
да
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:22

Что-то не слышно радости от поднятия ставки )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:45

Дык радоваться пока нечему. Разве что старым столбам)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:49

LuckyG
Так банки начнут через несколько дней поднимать ставки.
НБУ через свои сертификаты привлекал деньги у банков под 14,5% теперь будет под 16%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:54

  clientage написав:

Отето покращення, а как же "відновлення кредитування" и закручивание гаек финмоном.
Отето лодочку БС качает.
zzzzzz, нуна было тут на 25% ванговать, глядишь все 20% бы и нарисовали с испугу 8)
Так шо, пока не переразмещаться на 18% у Вермута? Ой... Вернума. Думаю через недельку и Альфа 18% нарисует

ПС. Эт всё КХ. Вот вынес все свои горшочки из БС в крипту. Теперь хату за хатой по всему Лембергу скупает, а БС лапу... ставки повышает

Все роблю заради громади, душу кроля по мірі скромних можливостей... :P Всі дружно давайте додушимо кроліка до, як мінімум, 13% безналоХових по валюті і 60% комунальнопікнічкових по гривні! :D А щоб не бАрзєлі! Долой налоХ на депозити!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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