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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:17
Chuprynka
да
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:22
Что-то не слышно радости от поднятия ставки )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:45
Дык радоваться пока нечему. Разве что старым столбам)
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LuckyG
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:49
LuckyG
Так банки начнут через несколько дней поднимать ставки.
НБУ через свои сертификаты привлекал деньги у банков под 14,5% теперь будет под 16%
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zzzzzz
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:54
clientage написав:
Отето покращення, а как же "відновлення кредитування" и закручивание гаек финмоном.
Отето лодочку БС качает.zzzzzz
, нуна было тут на 25% ванговать, глядишь все 20% бы и нарисовали с испугу
Так шо, пока не переразмещаться на 18% у Вермута? Ой... Вернума. Думаю через недельку и Альфа 18% нарисует
ПС. Эт всё КХ. Вот вынес все свои горшочки из БС в крипту. Теперь хату за хатой по всему Лембергу скупает, а БС лапу... ставки повышает
Все роблю заради громади, душу кроля по мірі скромних можливостей...
Всі дружно давайте додушимо кроліка до, як мінімум, 13% безналоХових по валюті і 60% комунальнопікнічкових по гривні!
А щоб не бАрзєлі! Долой налоХ на депозити!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Козак-характерник
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