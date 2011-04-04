cds77 написав:
Будут брать рефинанс у НБУ под 16%, а в населения под 14-15% максимум.
Разве мелочь какая больше поставит, но она погоды на рынке не делает.
А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:56
А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А я больше не дам дешевле!! Хай идут лесом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:45
А почему такая молчанка по поводу апелляции Украины по "долгу Януковича"? Или решение не сегодня?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:49
Кунович - діла минулих днів. Зараз актуальний кролік і налоХ на депозити... А також...
viewtopic.php?uid=55577&f=135&t=208838&start=0
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:52
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:54
Грйс-мэн то таємний форум і Фейслес там беззубий, не може творити бєспрєдєл. Анархія. Стукайте до модераторів, щоб пропуск виписав.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:17
До кого стукати?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:19
Модератору форума в ПП.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
реклама
|