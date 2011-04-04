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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:56

  cds77 написав:
  Scholar написав:
  zzzzzz написав:LuckyG
Так банки начнут через несколько дней поднимать ставки.
НБУ через свои сертификаты привлекал деньги у банков под 14,5% теперь будет под 16%


Не поднимут. НБУ против

Будут брать рефинанс у НБУ под 16%, а в населения под 14-15% максимум.
Разве мелочь какая больше поставит, но она погоды на рынке не делает.


А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  coulthard написав:А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?

А я больше не дам дешевле!! Хай идут лесом :P :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:45

А почему такая молчанка по поводу апелляции Украины по "долгу Януковича"? Или решение не сегодня?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:49

  Грйс-мэн написав:А почему такая молчанка по поводу апелляции Украины по "долгу Януковича"? Или решение не сегодня?

Кунович - діла минулих днів. Зараз актуальний кролік і налоХ на депозити... :lol: А також... :P

viewtopic.php?uid=55577&f=135&t=208838&start=0
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:52

  Козак-характерник написав:А також...

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А шо там?

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Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:54

Грйс-мэн то таємний форум і Фейслес там беззубий, не може творити бєспрєдєл. Анархія. Стукайте до модераторів, щоб пропуск виписав.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:17

  Козак-характерник написав:Грйс-мэн то таємний форум і Фейслес там беззубий, не може творити бєспрєдєл. Анархія. Стукайте до модераторів, щоб пропуск виписав.


До кого стукати?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:19

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:Грйс-мэн то таємний форум і Фейслес там беззубий, не може творити бєспрєдєл. Анархія. Стукайте до модераторів, щоб пропуск виписав.


До кого стукати?

Модератору форума в ПП.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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