cds77 написав:
Будут брать рефинанс у НБУ под 16%, а в населения под 14-15% максимум.
Разве мелочь какая больше поставит, но она погоды на рынке не делает.
А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:56
А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:19
Re: Байки про банки і не тільки....
А я больше не дам дешевле!! Хай идут лесом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:45
А почему такая молчанка по поводу апелляции Украины по "долгу Януковича"? Или решение не сегодня?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:19
Модератору форума в ПП.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:34
НБУ все свои действия привязывает к учетной ставке.
Рефинанс НБУ всегда выдает дороже , а привлекает гривну дешевле.
Разрыв до 4% доходит.
К примеру НБУ привлекает гривну
- овернайт ( ставка НБУ -2 п.п. )
- депозитные сертификаты на 14 дней и выше ( ставка НБУ )
Выдает рефинанс по ставке ( ставка НБУ + 2 п.п. )
Получается спред для дохода НБУ.
Если сейчас НБУ учетную ставку установил 16%
То привлекать овернайты он будет под 14%
Депозитные сертификаты на 14 дней и более по ставке 16% и выше
Выдавать рефинанс НБУ будет по 18% и не ниже !!!
Живите своим умом!
Додано: Суб 27 січ, 2018 02:41
Мне уже сегодня звонили из БИЗа. Предлагали акционный вклад под 16,5% с ежемесячными процентами, без пополнения.
Правда, на сайте я никакой акции не нашла. В "ставках" как было 15,5%, так и осталось пока.
Может, к понедельнику нарисуют...
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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