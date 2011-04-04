RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:56

  cds77 написав:
  Scholar написав:
  zzzzzz написав:LuckyG
Так банки начнут через несколько дней поднимать ставки.
НБУ через свои сертификаты привлекал деньги у банков под 14,5% теперь будет под 16%


Не поднимут. НБУ против

Будут брать рефинанс у НБУ под 16%, а в населения под 14-15% максимум.
Разве мелочь какая больше поставит, но она погоды на рынке не делает.


А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?
coulthard
 
Повідомлень: 274
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  coulthard написав:А зачем тогда брать рефинанс под 16%, если можно у населения дешевле?

А я больше не дам дешевле!! Хай идут лесом :P :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23198
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1895 раз.
Подякували: 2621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:45

А почему такая молчанка по поводу апелляции Украины по "долгу Януковича"? Или решение не сегодня?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 20
З нами з: 22.01.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:19

  Scholar написав:
  Козак-характерник написав:Грйс-мэн то таємний форум і Фейслес там беззубий, не може творити бєспрєдєл. Анархія. Стукайте до модераторів, щоб пропуск виписав.


До кого стукати?

Модератору форума в ПП.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Заблокований
Повідомлень: 24640
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:34

  cds77 написав:Будут брать рефинанс у НБУ под 16%, а в населения под 14-15% максимум.
Разве мелочь какая больше поставит, но она погоды на рынке не делает.


НБУ все свои действия привязывает к учетной ставке.
Рефинанс НБУ всегда выдает дороже , а привлекает гривну дешевле.
Разрыв до 4% доходит.

К примеру НБУ привлекает гривну
- овернайт ( ставка НБУ -2 п.п. )
- депозитные сертификаты на 14 дней и выше ( ставка НБУ )

Выдает рефинанс по ставке ( ставка НБУ + 2 п.п. )

Получается спред для дохода НБУ.
Если сейчас НБУ учетную ставку установил 16%
То привлекать овернайты он будет под 14%
Депозитные сертификаты на 14 дней и более по ставке 16% и выше

Выдавать рефинанс НБУ будет по 18% и не ниже !!!

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26478
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 02:41

  zzzzzz написав:Так банки начнут через несколько дней поднимать ставки.

Мне уже сегодня звонили из БИЗа. Предлагали акционный вклад под 16,5% с ежемесячными процентами, без пополнения.
Правда, на сайте я никакой акции не нашла. В "ставках" как было 15,5%, так и осталось пока.
Может, к понедельнику нарисуют...
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 197233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 66731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15074
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3462)
27.01.2018 08:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.