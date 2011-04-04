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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:03

  Scholar написав:Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?


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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33

  LuckyG написав:Мало. 15.75 и так столбы есть.

У меня столбы под 21,5% до февраля 2019 и под 19,5% до июня 2019г
Ну, и несколько мелочи под 18,5% до октября 2019, но пополнять можно только до апреля 2018.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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