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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:03
viewtopic.php?p=4275810#p4275810
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33
У меня столбы под 21,5% до февраля 2019 и под 19,5% до июня 2019г
Ну, и несколько мелочи под 18,5% до октября 2019, но пополнять можно только до апреля 2018.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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