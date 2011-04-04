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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:53

Re: Байки про банки і не тільки....

Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:03

  Scholar написав:Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?


viewtopic.php?p=4275810#p4275810
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33

  LuckyG написав:Мало. 15.75 и так столбы есть.

У меня столбы под 21,5% до февраля 2019 и под 19,5% до июня 2019г
Ну, и несколько мелочи под 18,5% до октября 2019, но пополнять можно только до апреля 2018.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:56

  lubopytnaya написав:
  LuckyG написав:Мало. 15.75 и так столбы есть.

У меня столбы под 21,5% до февраля 2019 и под 19,5% до июня 2019г
Ну, и несколько мелочи под 18,5% до октября 2019, но пополнять можно только до апреля 2018.


що за байки?
давно такі стовпичи порізали
макс - 15-16
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:11

ну дик очевидно - відкриті РІК тому :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:41

  greenozon написав:ну дик очевидно - відкриті РІК тому :)


ріжуть із попередженнями
пс - зміна у допдоговорі
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:12

  jump написав:
  greenozon написав:ну дик очевидно - відкриті РІК тому :)


ріжуть із попередженнями
пс - зміна у допдоговорі


порежут - значит не будет столбика. но раз говорит что есть - значит есть.
я сам например на днях пополнил гривневый столбик на 17,7% до лета.
не супер канеш но лучше чем то что сейчас предлагают на пол года.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:44

  jump написав:що за байки?
давно такі стовпичи порізали
макс - 15-16

Ну, во-первых, я вела речь не про столбики, а про столбы :wink:
Столбик - это депозит на минимальную сумму, предусмотренную банком. Т.е. от 2 до 1000 гр.
А столб - это депозит, сумма которого еще не достигла 200К :D

Столбы на суммы до 100К грн, я открывала в начале 2017г сроком на два и три года.
Да, трехлетний порезали, да и банк Богуслав уже на ликвидации (без потерь для меня).
Но все остальные столбы действующие и их можно пополнять.
Речь о банках Глобус, ЗемКап и Форвард. В Форварде открывала двухлетние в начале октября 2017 под 18,5%. В ЗемКапе - в ноябре 2017 под 19,5% на 18 месяцев.
И еще валютный столб под 8,5% до мая 2017. B PiN-банке.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 40414243
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