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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Какой курс прогнозируют форумчане на конец каждого квартала 2018го?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:03
viewtopic.php?p=4275810#p4275810
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:33
У меня столбы под 21,5% до февраля 2019 и под 19,5% до июня 2019г
Ну, и несколько мелочи под 18,5% до октября 2019, но пополнять можно только до апреля 2018.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:56
Додано: Суб 27 січ, 2018 21:11
ну дик очевидно - відкриті РІК тому
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Додано: Суб 27 січ, 2018 21:41
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:12
порежут - значит не будет столбика. но раз говорит что есть - значит есть.
я сам например на днях пополнил гривневый столбик на 17,7% до лета.
не супер канеш но лучше чем то что сейчас предлагают на пол года.
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:44
Ну, во-первых, я вела речь не про столбики, а про столбы
Столбик - это депозит на минимальную сумму, предусмотренную банком. Т.е. от 2 до 1000 гр.
А столб - это депозит, сумма которого еще не достигла 200К
Столбы на суммы до 100К грн, я открывала в начале 2017г сроком на два и три года.
Да, трехлетний порезали, да и банк Богуслав уже на ликвидации (без потерь для меня).
Но все остальные столбы действующие и их можно пополнять.
Речь о банках Глобус, ЗемКап и Форвард. В Форварде открывала двухлетние в начале октября 2017 под 18,5%. В ЗемКапе - в ноябре 2017 под 19,5% на 18 месяцев.
И еще валютный столб под 8,5% до мая 2017. B PiN-банке.
Жадность и Отвага!
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