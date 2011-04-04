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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:53

  LuckyG написав: Из последних редисок- А-банка. Ганьба.


А что А-Банк?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:00

Re: Байки про банки і не тільки....

reef написав:
  LuckyG написав: Из последних редисок- А-банка. Ганьба.


А что А-Банк?
Обмежив поповнення депозитів.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:02

Народ, подскажите, если кто-то сталкивался с таким. Пополняла свой долларовый приват вклад, 2 сотки тсо не захотел брать, попробовала в другом - тож самое - выплёвывает, гад :evil: купюры в почти идеальном состоянии 2006 года, были получены ранее в банке. Все видимые признаки подлинности присутствуют. Ни разу с таким не сталкивалась, что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить? :roll: Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:09

  Кассандра написав:Народ, подскажите, если кто-то сталкивался с таким. Пополняла свой долларовый приват вклад, 2 сотки тсо не захотел брать, попробовала в другом - тож самое - выплёвывает, гад :evil: купюры в почти идеальном состоянии 2006 года, были получены ранее в банке. Все видимые признаки подлинности присутствуют. Ни разу с таким не сталкивалась, что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить? :roll: Спасибо


Обычно наоборот - терминал съедает то, что в отделении брать не хотят (залитые купюры, например)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:45

  Кассандра написав:что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить

В кассу.
С терминалами такое бывает, не стоит париться
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 22:30

  Вкладчик1234 написав:
  Кассандра написав:что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить

В кассу.
С терминалами такое бывает, не стоит париться

Подтверждаю. Бывает, самые затасканные тряпки сжирает на ура, а идеально новые не хочет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:09

  Кассандра написав:что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить? :roll: Спасибо

Не знаю, как сейчас, а в 90-е самый простой способ сбагрить крупную купюру - это купить талончик у кондуктора в трамвае, троллейбусе, атобусе или расплатиться крупной купюрой в маршрутке :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Так тут баксі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 05:23

  chipmunk написав:Так тут баксі

Ну, так в 90-х баксы были основным инструментом расчета. Аптеки были валютными, мини-маркеты были валютными, в киосках и на лотках всё за баксы продавали, да и в обычных магазинах все цены были указаны в у.е.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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