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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:53
LuckyG написав:
Из последних редисок- А-банка. Ганьба.
А что А-Банк?
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reef
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Додано: Нед 28 січ, 2018 16:00
reef написав: LuckyG написав:
Из последних редисок- А-банка. Ганьба.
А что А-Банк?
Обмежив поповнення депозитів.
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Zochan
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Додано: Нед 28 січ, 2018 21:02
Народ, подскажите, если кто-то сталкивался с таким. Пополняла свой долларовый приват вклад, 2 сотки тсо не захотел брать, попробовала в другом - тож самое - выплёвывает, гад
купюры в почти идеальном состоянии 2006 года, были получены ранее в банке. Все видимые признаки подлинности присутствуют. Ни разу с таким не сталкивалась, что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить?
Спасибо
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Кассандра
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Додано: Нед 28 січ, 2018 21:09
Кассандра написав:
Народ, подскажите, если кто-то сталкивался с таким. Пополняла свой долларовый приват вклад, 2 сотки тсо не захотел брать, попробовала в другом - тож самое - выплёвывает, гад
купюры в почти идеальном состоянии 2006 года, были получены ранее в банке. Все видимые признаки подлинности присутствуют. Ни разу с таким не сталкивалась, что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить?
Спасибо
Обычно наоборот - терминал съедает то, что в отделении брать не хотят (залитые купюры, например)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Додано: Нед 28 січ, 2018 21:45
Кассандра написав:
что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить
В кассу.
С терминалами такое бывает, не стоит париться
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 28 січ, 2018 22:30
Вкладчик1234 написав: Кассандра написав:
что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить
В кассу.
С терминалами такое бывает, не стоит париться
Подтверждаю. Бывает, самые затасканные тряпки сжирает на ура, а идеально новые не хочет
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safonovstanislav
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Додано: Нед 28 січ, 2018 23:09
Кассандра написав:
что с купюрами может быть не так и куда их сбагрить?
Спасибо
Не знаю, как сейчас, а в 90-е самый простой способ сбагрить крупную купюру - это купить талончик у кондуктора в трамвае, троллейбусе, атобусе или расплатиться крупной купюрой в маршрутке
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Нед 28 січ, 2018 23:12
Так тут баксі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 29 січ, 2018 05:23
chipmunk написав:
Так тут баксі
Ну, так в 90-х баксы были основным инструментом расчета. Аптеки были валютными, мини-маркеты были валютными, в киосках и на лотках всё за баксы продавали, да и в обычных магазинах все цены были указаны в у.е.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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