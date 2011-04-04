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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:37

Зміна глави НБУ відбудеться не раніше кінця лютого
Верховна Рада зможе призначити Якова Смолія головою Національного банку не раніше кінця лютого.

Про це Українським Новинам повідомило поінформоване джерело.

"Призначення Смолія переноситься на кінець лютого, найімовірніше на 27-е число (лютого)", - повідомило джерело агентства.

Причиною переносу є відсутність на даний момент остаточного узгодження повного пакету кадрових призначень.

https://ukranews.com/ua/news/544006-zmina-glavy-nbu-vidbudetsya-ne-ranishe-kincya-lyutogo


Лагард выставила Порошенко в Давосе аж 20 требований
Ультиматум МВФ

В среду президент Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По словам источников 112.ua, знакомых с содержанием встречи, руководство Фонда в ультимативной форме потребовало от Порошенко выполнения ряда былых обещаний и установило конкретные сроки.

"Лагард озвучила порядка 20 пунктов требований. Ряд обязательств власть должна выполнить в течение двух недель", - отмечают наши собеседники. Среди прочего, в ходе встречи обсуждался вопрос о формирования Антикоррупционного суда. По словам наших источников, в МВФ настаивают, чтобы суд формировал совет экспертов без какого-либо права вето со стороны судебной либо исполнительной власти.

"Нам сказали, что три года с нами баловались, и добавили, что судей Антикоррупционного суда должны назначать доноры. В противном случае, денег не будет… Совсем. А пиковые выплаты по внешним долгам никто не отменял", - рассказывают источники 112.ua, знакомые с деталями переговоров.

https://www.minprom.ua/news/240994.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:42

Вкладчик1234 но внешнее управление ж всем поможет :?: не так ли :?: :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 17:49

  Мизантрóп написав:но внешнее управление ж всем поможет

Кто знает.
Возможно после SWOT-анализа будет сделан вывод, что поддерживать и латать - нецелесообразно. А проще демонтировать и построить заново :-)
Или вложиться в другой "проект" :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:38

  emeta написав:
Мисто дает 17% с ежемесячной выплатой без пополнения
не бог весть что конечно..


Эта акция началась 11 октября и заканчивается 2 февраля 2018

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:43

На данный момент по коротким ОВГЗ ( полгода ) чистый доход 14,9%
Это равносильно в банке 18,5% - НДФЛ - воен.сбор = 14,9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:47

  zzzzzz написав:На данный момент по коротким ОВГЗ ( полгода ) чистый доход 14,9%
Это равносильно в банке 18,5% - НДФЛ - воен.сбор = 14,9%

Пользуетесь таким предложением?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:51

Вкладчик1234
На низком старте.Практически уже все подготовил.Все счета открыл, документы подписал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:41

  zzzzzz написав:На низком старте.Практически уже все подготовил.Все счета открыл, документы подписал

Было бы интересно узнать Ваш опыт :-)

Кстати, сегодня же будет "санкционный доклад". Интересно, как завтра отреагирует рубль, и соответственно - какой силы волна докатится до нас
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:05

Вкладчик1234

Мне так-же поступают сообщения в ЛС , ребята, я не могу каждому персонально объяснять как это все работает.

Выбирайте себе брокера из списка
Драгон Капитал
УНИВЕР КАПИТАЛ
ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА
Райффайзен Банк Аваль
АРТ КАПИТАЛ
Капитал Таймс
КРЕДО-ИНВЕСТ
Навигатор-Инвест
КИНТО
И-НВЕСТ
ФК "Сократ"

http://www.ux.ua/a8841/?nt=100

Находите телефоны каждого из них
http://www.ux.ua/ru/members.aspx

Звоните , и задавайте все вопросы брокерам , это их работа Вам все рассказывать.
Единственное что добавлю если сумма меньше 200к грн , нет смысла морочить голову.

Прибыль будет чуть выше , но потраченное время и износ обуви перекроет эту прибыль.
Живите своим умом!
zzzzzz
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