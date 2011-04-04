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Лагард выставила Порошенко в Давосе аж 20 требований
Ультиматум МВФ
В среду президент Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. По словам источников 112.ua, знакомых с содержанием встречи, руководство Фонда в ультимативной форме потребовало от Порошенко выполнения ряда былых обещаний и установило конкретные сроки.
"Лагард озвучила порядка 20 пунктов требований. Ряд обязательств власть должна выполнить в течение двух недель", - отмечают наши собеседники. Среди прочего, в ходе встречи обсуждался вопрос о формирования Антикоррупционного суда. По словам наших источников, в МВФ настаивают, чтобы суд формировал совет экспертов без какого-либо права вето со стороны судебной либо исполнительной власти.
"Нам сказали, что три года с нами баловались, и добавили, что судей Антикоррупционного суда должны назначать доноры. В противном случае, денег не будет… Совсем. А пиковые выплаты по внешним долгам никто не отменял", - рассказывают источники 112.ua, знакомые с деталями переговоров.