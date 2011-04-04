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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:07

Кстати, сегодня же будет "санкционный доклад". Интересно, как завтра отреагирует рубль, и соответственно - какой силы волна докатится до нас


И кстати именно сегодня гривна начала укрепляться по всем валютам. Совпадение ? Не думаю.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 01:12

Мисто дает 17% с ежемесячной выплатой без пополнения
не бог весть что конечно..


есть ставочки чуть повыше иногда и с пополнениями

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 08:34

viewtopic.php?p=4279706#p4279706
у кого то были такие проблемы ? а то загнал в приват 200т. на 2депо, при оформлении никаких вопросов не было.
а шо делать?
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