Кстати, сегодня же будет "санкционный доклад". Интересно, как завтра отреагирует рубль, и соответственно - какой силы волна докатится до нас
И кстати именно сегодня гривна начала укрепляться по всем валютам. Совпадение ? Не думаю.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 01:07
И кстати именно сегодня гривна начала укрепляться по всем валютам. Совпадение ? Не думаю.
Додано: Вів 30 січ, 2018 01:12
есть ставочки чуть повыше иногда и с пополнениями
Додано: Вів 30 січ, 2018 08:34
viewtopic.php?p=4279706#p4279706
у кого то были такие проблемы ? а то загнал в приват 200т. на 2депо, при оформлении никаких вопросов не было.
а шо делать?
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