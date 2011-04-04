Додано: Вів 30 січ, 2018 14:49

Вкладчик1234 написав: Мда. Банкиры продолжают мародёрить депозитчиков (а кредитчиков и не прекращали).

Учётка поднялась, всякие облигации-овернайты-рефинансы подорожали, - а по депозитам физиков ставки снижают!



Конкуренции фактически нет, вот и устроили загон



Арбузов вернись! Мы всё простим! Мда. Банкиры продолжают мародёрить депозитчиков (а кредитчиков и не прекращали).Учётка поднялась, всякие облигации-овернайты-рефинансы подорожали, - а по депозитам физиков ставки снижают!Конкуренции фактически нет, вот и устроили загонАрбузов вернись! Мы всё простим!

На самом деле рынок немного более сложнее работает.Что-бы банки начали повышать %% по депозитам , им нужно на чем-то больше зарабатывать.Ставки по ОВГЗ только недавно стали выше 15% и доходить до 16%Сегодня проходит очередное размещение ОВГЗ , примечательно что НБУ например по депозитным сертификатам на 14 дней дает ставку 16% .Казалось-бы в таких условиях Минфин должен 17% и более по ОВГЗ предлагать, а вот этого и не происходит как раз.Минфин ведет свою игру , его цель привлечь деньги подешевле.Минфин знает что на рынке много ликвидности , т.к. кредитовать особо некого , качественных заемщиков очень мало.И весь вал ликвидности идет в ОВГЗ , на что Минфин и не спешит повышать ставки. Посмотрим что будет сегодня , о результатах будет известно вечером.Кстати ставки на вторичном рынке ОВГЗ не превышают 15,4%К примеру самые доходные ОВГЗ которые сейчас находятся в обороте были выпущены 27.01.2016 , ставка 20% ( трехлетки)