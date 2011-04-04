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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 14:49

  Вкладчик1234 написав:Мда. Банкиры продолжают мародёрить депозитчиков (а кредитчиков и не прекращали).
Учётка поднялась, всякие облигации-овернайты-рефинансы подорожали, - а по депозитам физиков ставки снижают! :evil:

Конкуренции фактически нет, вот и устроили загон :evil:

Арбузов вернись! Мы всё простим! :D


На самом деле рынок немного более сложнее работает.
Что-бы банки начали повышать %% по депозитам , им нужно на чем-то больше зарабатывать.

Ставки по ОВГЗ только недавно стали выше 15% и доходить до 16%
Сегодня проходит очередное размещение ОВГЗ , примечательно что НБУ например по депозитным сертификатам на 14 дней дает ставку 16% .Казалось-бы в таких условиях Минфин должен 17% и более по ОВГЗ предлагать, а вот этого и не происходит как раз.
Минфин ведет свою игру , его цель привлечь деньги подешевле.Минфин знает что на рынке много ликвидности , т.к. кредитовать особо некого , качественных заемщиков очень мало.И весь вал ликвидности идет в ОВГЗ , на что Минфин и не спешит повышать ставки. Посмотрим что будет сегодня , о результатах будет известно вечером.

Кстати ставки на вторичном рынке ОВГЗ не превышают 15,4%

К примеру самые доходные ОВГЗ которые сейчас находятся в обороте были выпущены 27.01.2016 , ставка 20% ( трехлетки)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 15:06

Re: Байки про банки і не тільки....

в эту же тему почему депозиты для населения имеют меньшие ставки чем берут за бугром банкиры.
что бы собрать деньги с населения нужно потратится. потому одалживая за бугром банк дает больше процент так как получает эти деньги оптом.
потому есть и индивидуальные условия - если банк нуждается в деньгах то он даст больше процент чем написано на заборе на крупных суммах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:10

Какие банки предлагают какие-либо плюшки получателям соц. выплат: надбавки к депо или еще что, кроме Привата и А-банка?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:18

zzzzzz подскажите , плиз , а выплата процентов по ОВГЗ как осуществляется ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:21

  tano написав:Какие банки предлагают какие-либо плюшки получателям соц. выплат: надбавки к депо или еще что, кроме Привата и А-банка?

Укргаз З процентними ставками за депозитами Ви можете ознайомитися за посиланням https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:35

lincoln2
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:42

zzzzzz
я так понимаю платить за приобретение ОВГЗ надо по безналу,
а в каких банках нормальные лимиты на безнал платежи через ИБ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  J написав:а в каких банках нормальные лимиты на безнал платежи через ИБ?

В ПроКредите до миллиона через ИБ выпускают.
Сибарит
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