Додано: Сер 31 січ, 2018 19:38

Поржать ))) (тема банковская!)



— Алло.

— (сонно) Алло.

— Звуковую карту продаёте?

— Да.

— Мы хотим купить, нас всё устраивает, но мы юридическое лицо.

— Я счастлив за вас.

— Мы можем перечислить вам деньги прямо на ваш банковский счёт.

— Скорее всего — можете. Не вижу непреодолимых технических препятствий.

— Я сейчас переключу вас на специалиста из нашего финансового отдела.

— Ага, валяй.



(музыка)



— Здравствуйте, меня зовут Василий. Как я могу к вам обращаться?

— (просыпаясь окончательно, не в настроении) С трепетом и придыханием.

— Простите, как вас зовут?

— Владимир.

— Очень приятно, Владимир. Мы перечислим вам деньги на счёт. У вас есть карта Ощадбанка?

— У меня нет карты Ощадбанка.

— А карта ПриватБанка?

— (задумчиво) Ну... у меня есть карта УкрСибБанка, она подойдёт?

— Одну минуту, я проконсультируюсь.



(музыка)



— Владимир, спасибо за ожидание, я уточнил, карта УкрСибБанка тоже подойдёт.

— Поразительно.

— Пожалуйста, продиктуйте номер на лицевой части карты, дату окончания срока действия и CVV-код.

— (проснувшись окончательно) И CVV код?

— Да, если можно.

— Да не вопрос, Василий. Записывайте. Вэ... Латинская эл... Е...

— Это что?

— Это номер.

— В номере цифры.

— А если держать карту вверх ногами, то похоже на буквы!



(пауза)



— Переверните, пожалуйста, карту, и продиктуйте мне цифры.

— (неохотно) Ну ладно, хотя вы могли бы записать так, а потом перевернуть листочек. Значит, записывайте.

— Записываю.

— Я диктую.

— Диктуйте.

— Вы готовы?

— Да.

— Я сейчас буду диктовать.

— Диктуйте.

— Три... два...

— Там в начале должна быть цифра четыре или пять.

— (укоризненно) А это ещё не номер. Это отсчёт перед диктовкой, чтобы вы успели подготовиться. Не перебивайте меня.

— Диктуйте номер.

— Я начну сначала. Три... два... один... внимание, диктую. 487657188996378.

— Здесь не хватает одной цифры.

— И ещё ноль.

— Ноль в конце?

— Нет, в середине.

— Где в середине?

— Четвёртый по счёту.

— Ноль четвёртый по счёту...

— (злорадно) НО С КОНЦА.

— Давайте сверим номер.

— Давайте.



(сверяют номер)



— Теперь дату окончания срока действия.

— Ноль восемь десять.

— Простите, что?

— Что?

— Что?

— Нет, это я спрашиваю, что?

— Повторите срок действия.

— Ноль восемь десять. Август 2010 года.

— Так эта карта недействительна?

— Да ладно?! Вы уверены?!

— Она действовала до 2010 года.

— А сейчас какой?

— Две тысячи восемнадцатый.

— Да... Ты... Что... как время-то летит, а?..

— Владимир, у вас есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ карта УкрСибБанка?

— Нет, нету. А карта ПриватБанка подойдёт?

— Но вы сказали, что у вас её нет.

— Неправда. Я сказал, что у меня нет карты Ощадбанка, вы невнимательно слушаете.

— А карта ПриватБанка действующая?

— Канешна!

— Продиктуйте её номер.

— А вам надо диктовать номер той, на которой есть деньги?

— Желательно.

— А-а-а, Василий, есть проблема. Я не должен говорить эту информацию никому, кроме сотрудников банка.

— А давайте я вас переключу на отделение ПриватБанка.

— А давайте!



(музыка)



— Здравствуйте, меня зовут Роман.

— Привет, Роман.

— Я сотрудник ПриватаБанка.

— Честно?

— Конечно.

— Ну смотрите, Роман, не обманывайте меня.

— Пожалуйста, чтобы мы могли идентифицировать вас как нашего клиента, назовите номер вашей карты ПриватБанка.

— 409176748113121. И ноль ещё. В середине. Третий. С конца.



(сверяют номер)



— Спасибо. Теперь, пожалуйста, назовите дату окончания действия карты.

— Одиннадцать двадцать.

— Спасибо, а теперь, пожалуйста, назовите код CVV.

— Сививи?

— CVV.

— А что это?

— Это код на обороте карты.

— Подождите, сейчас посмотрю.



(пауза)



— Не могу найти здесь кода, Роман.

— Он написан на оборотной стороне карты.

— Здесь только буквы.

— Какие буквы?

— А, нет, всё, нашёл. Диктую.

— Диктуйте.

— Диктую. Три-семь-ноль-ноль. Безкоштовно з мобільного.

— Это не номер.

— (разочарованно) Жаль.

— Посмотрите ниже.

— Здесь буквы. Написано "Зразок підпису".

— Ещё ниже.

— Тоже буквы.

— Какие?

— Здесь написано "Роман хуесос". Кстати, вы не знаете, кто это написал?



(пауза)



— Может, это пошутили ваши коллеги из отдела кредитования? У вас есть недоброжелатели на работе?



(пауза)



— Алло, Роман, я вас не слышу.



(пауза)



— Тут ещё снизу написано, диктовать остальное?



(отключается)



— Разъединили... долбаный эмтээс...

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