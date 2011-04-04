Будет. Достаточно фискального чека, в крайнем случае, если ничего нет - дата производства.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:46
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Поржать ))) (тема банковская!)
— Алло.
— (сонно) Алло.
— Звуковую карту продаёте?
— Да.
— Мы хотим купить, нас всё устраивает, но мы юридическое лицо.
— Я счастлив за вас.
— Мы можем перечислить вам деньги прямо на ваш банковский счёт.
— Скорее всего — можете. Не вижу непреодолимых технических препятствий.
— Я сейчас переключу вас на специалиста из нашего финансового отдела.
— Ага, валяй.
(музыка)
— Здравствуйте, меня зовут Василий. Как я могу к вам обращаться?
— (просыпаясь окончательно, не в настроении) С трепетом и придыханием.
— Простите, как вас зовут?
— Владимир.
— Очень приятно, Владимир. Мы перечислим вам деньги на счёт. У вас есть карта Ощадбанка?
— У меня нет карты Ощадбанка.
— А карта ПриватБанка?
— (задумчиво) Ну... у меня есть карта УкрСибБанка, она подойдёт?
— Одну минуту, я проконсультируюсь.
(музыка)
— Владимир, спасибо за ожидание, я уточнил, карта УкрСибБанка тоже подойдёт.
— Поразительно.
— Пожалуйста, продиктуйте номер на лицевой части карты, дату окончания срока действия и CVV-код.
— (проснувшись окончательно) И CVV код?
— Да, если можно.
— Да не вопрос, Василий. Записывайте. Вэ... Латинская эл... Е...
— Это что?
— Это номер.
— В номере цифры.
— А если держать карту вверх ногами, то похоже на буквы!
(пауза)
— Переверните, пожалуйста, карту, и продиктуйте мне цифры.
— (неохотно) Ну ладно, хотя вы могли бы записать так, а потом перевернуть листочек. Значит, записывайте.
— Записываю.
— Я диктую.
— Диктуйте.
— Вы готовы?
— Да.
— Я сейчас буду диктовать.
— Диктуйте.
— Три... два...
— Там в начале должна быть цифра четыре или пять.
— (укоризненно) А это ещё не номер. Это отсчёт перед диктовкой, чтобы вы успели подготовиться. Не перебивайте меня.
— Диктуйте номер.
— Я начну сначала. Три... два... один... внимание, диктую. 487657188996378.
— Здесь не хватает одной цифры.
— И ещё ноль.
— Ноль в конце?
— Нет, в середине.
— Где в середине?
— Четвёртый по счёту.
— Ноль четвёртый по счёту...
— (злорадно) НО С КОНЦА.
— Давайте сверим номер.
— Давайте.
(сверяют номер)
— Теперь дату окончания срока действия.
— Ноль восемь десять.
— Простите, что?
— Что?
— Что?
— Нет, это я спрашиваю, что?
— Повторите срок действия.
— Ноль восемь десять. Август 2010 года.
— Так эта карта недействительна?
— Да ладно?! Вы уверены?!
— Она действовала до 2010 года.
— А сейчас какой?
— Две тысячи восемнадцатый.
— Да... Ты... Что... как время-то летит, а?..
— Владимир, у вас есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ карта УкрСибБанка?
— Нет, нету. А карта ПриватБанка подойдёт?
— Но вы сказали, что у вас её нет.
— Неправда. Я сказал, что у меня нет карты Ощадбанка, вы невнимательно слушаете.
— А карта ПриватБанка действующая?
— Канешна!
— Продиктуйте её номер.
— А вам надо диктовать номер той, на которой есть деньги?
— Желательно.
— А-а-а, Василий, есть проблема. Я не должен говорить эту информацию никому, кроме сотрудников банка.
— А давайте я вас переключу на отделение ПриватБанка.
— А давайте!
(музыка)
— Здравствуйте, меня зовут Роман.
— Привет, Роман.
— Я сотрудник ПриватаБанка.
— Честно?
— Конечно.
— Ну смотрите, Роман, не обманывайте меня.
— Пожалуйста, чтобы мы могли идентифицировать вас как нашего клиента, назовите номер вашей карты ПриватБанка.
— 409176748113121. И ноль ещё. В середине. Третий. С конца.
(сверяют номер)
— Спасибо. Теперь, пожалуйста, назовите дату окончания действия карты.
— Одиннадцать двадцать.
— Спасибо, а теперь, пожалуйста, назовите код CVV.
— Сививи?
— CVV.
— А что это?
— Это код на обороте карты.
— Подождите, сейчас посмотрю.
(пауза)
— Не могу найти здесь кода, Роман.
— Он написан на оборотной стороне карты.
— Здесь только буквы.
— Какие буквы?
— А, нет, всё, нашёл. Диктую.
— Диктуйте.
— Диктую. Три-семь-ноль-ноль. Безкоштовно з мобільного.
— Это не номер.
— (разочарованно) Жаль.
— Посмотрите ниже.
— Здесь буквы. Написано "Зразок підпису".
— Ещё ниже.
— Тоже буквы.
— Какие?
— Здесь написано "Роман хуесос". Кстати, вы не знаете, кто это написал?
(пауза)
— Может, это пошутили ваши коллеги из отдела кредитования? У вас есть недоброжелатели на работе?
(пауза)
— Алло, Роман, я вас не слышу.
(пауза)
— Тут ещё снизу написано, диктовать остальное?
(отключается)
— Разъединили... долбаный эмтээс...
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:54
Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.
Живите своим умом!
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну чого, он Місто з Земкапом обіцяють знизити %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18
Зачем им повышать, они берут в НБУ рефинас регулярно
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:20
Цена привлечения + под реф нужны залоги
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51
Вам значение слова "overnight" известно ?
Овернайт как-то может повлиять на ситуацию ?
Живите своим умом!
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