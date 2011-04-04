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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 09:46

  BBC написав:
  Scholar написав:Якщо не помиляюсь - вже діє закон, що для юросіб та ФОПів використання печаток не є обов‘язковим
Тож й гарантій у таких горе продавців жодних не буде.

Будет. Достаточно фискального чека, в крайнем случае, если ничего нет - дата производства.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Поржать ))) (тема банковская!)

— Алло.
— (сонно) Алло.
— Звуковую карту продаёте?
— Да.
— Мы хотим купить, нас всё устраивает, но мы юридическое лицо.
— Я счастлив за вас.
— Мы можем перечислить вам деньги прямо на ваш банковский счёт.
— Скорее всего — можете. Не вижу непреодолимых технических препятствий.
— Я сейчас переключу вас на специалиста из нашего финансового отдела.
— Ага, валяй.

(музыка)

— Здравствуйте, меня зовут Василий. Как я могу к вам обращаться?
— (просыпаясь окончательно, не в настроении) С трепетом и придыханием.
— Простите, как вас зовут?
— Владимир.
— Очень приятно, Владимир. Мы перечислим вам деньги на счёт. У вас есть карта Ощадбанка?
— У меня нет карты Ощадбанка.
— А карта ПриватБанка?
— (задумчиво) Ну... у меня есть карта УкрСибБанка, она подойдёт?
— Одну минуту, я проконсультируюсь.

(музыка)

— Владимир, спасибо за ожидание, я уточнил, карта УкрСибБанка тоже подойдёт.
— Поразительно.
— Пожалуйста, продиктуйте номер на лицевой части карты, дату окончания срока действия и CVV-код.
— (проснувшись окончательно) И CVV код?
— Да, если можно.
— Да не вопрос, Василий. Записывайте. Вэ... Латинская эл... Е...
— Это что?
— Это номер.
— В номере цифры.
— А если держать карту вверх ногами, то похоже на буквы!

(пауза)

— Переверните, пожалуйста, карту, и продиктуйте мне цифры.
— (неохотно) Ну ладно, хотя вы могли бы записать так, а потом перевернуть листочек. Значит, записывайте.
— Записываю.
— Я диктую.
— Диктуйте.
— Вы готовы?
— Да.
— Я сейчас буду диктовать.
— Диктуйте.
— Три... два...
— Там в начале должна быть цифра четыре или пять.
— (укоризненно) А это ещё не номер. Это отсчёт перед диктовкой, чтобы вы успели подготовиться. Не перебивайте меня.
— Диктуйте номер.
— Я начну сначала. Три... два... один... внимание, диктую. 487657188996378.
— Здесь не хватает одной цифры.
— И ещё ноль.
— Ноль в конце?
— Нет, в середине.
— Где в середине?
— Четвёртый по счёту.
— Ноль четвёртый по счёту...
— (злорадно) НО С КОНЦА.
— Давайте сверим номер.
— Давайте.

(сверяют номер)

— Теперь дату окончания срока действия.
— Ноль восемь десять.
— Простите, что?
— Что?
— Что?
— Нет, это я спрашиваю, что?
— Повторите срок действия.
— Ноль восемь десять. Август 2010 года.
— Так эта карта недействительна?
— Да ладно?! Вы уверены?!
— Она действовала до 2010 года.
— А сейчас какой?
— Две тысячи восемнадцатый.
— Да... Ты... Что... как время-то летит, а?..
— Владимир, у вас есть ДЕЙСТВУЮЩАЯ карта УкрСибБанка?
— Нет, нету. А карта ПриватБанка подойдёт?
— Но вы сказали, что у вас её нет.
— Неправда. Я сказал, что у меня нет карты Ощадбанка, вы невнимательно слушаете.
— А карта ПриватБанка действующая?
— Канешна!
— Продиктуйте её номер.
— А вам надо диктовать номер той, на которой есть деньги?
— Желательно.
— А-а-а, Василий, есть проблема. Я не должен говорить эту информацию никому, кроме сотрудников банка.
— А давайте я вас переключу на отделение ПриватБанка.
— А давайте!

(музыка)

— Здравствуйте, меня зовут Роман.
— Привет, Роман.
— Я сотрудник ПриватаБанка.
— Честно?
— Конечно.
— Ну смотрите, Роман, не обманывайте меня.
— Пожалуйста, чтобы мы могли идентифицировать вас как нашего клиента, назовите номер вашей карты ПриватБанка.
— 409176748113121. И ноль ещё. В середине. Третий. С конца.

(сверяют номер)

— Спасибо. Теперь, пожалуйста, назовите дату окончания действия карты.
— Одиннадцать двадцать.
— Спасибо, а теперь, пожалуйста, назовите код CVV.
— Сививи?
— CVV.
— А что это?
— Это код на обороте карты.
— Подождите, сейчас посмотрю.

(пауза)

— Не могу найти здесь кода, Роман.
— Он написан на оборотной стороне карты.
— Здесь только буквы.
— Какие буквы?
— А, нет, всё, нашёл. Диктую.
— Диктуйте.
— Диктую. Три-семь-ноль-ноль. Безкоштовно з мобільного.
— Это не номер.
— (разочарованно) Жаль.
— Посмотрите ниже.
— Здесь буквы. Написано "Зразок підпису".
— Ещё ниже.
— Тоже буквы.
— Какие?
— Здесь написано "Роман хуесос". Кстати, вы не знаете, кто это написал?

(пауза)

— Может, это пошутили ваши коллеги из отдела кредитования? У вас есть недоброжелатели на работе?

(пауза)

— Алло, Роман, я вас не слышу.

(пауза)

— Тут ещё снизу написано, диктовать остальное?

(отключается)

— Разъединили... долбаный эмтээс...
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:54

Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну чого, он Місто з Земкапом обіцяють знизити %%
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:18

  zzzzzz написав:Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.

Зачем им повышать, они берут в НБУ рефинас регулярно
https://bin.ua/news/finance/finances/216352-kredit.html
Во вторник, 30 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ.
Из них: overnight - 1 300 млн гривен по ставке 18,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 25 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 000 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:20

  cds77 написав:
  zzzzzz написав:Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.

Зачем им повышать, они берут в НБУ рефинас регулярно
https://bin.ua/news/finance/finances/216352-kredit.html
Во вторник, 30 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ.
Из них: overnight - 1 300 млн гривен по ставке 18,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 25 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 000 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.


Цена привлечения + под реф нужны залоги
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:51

  cds77 написав:
  zzzzzz написав:Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.

Зачем им повышать, они берут в НБУ рефинас регулярно
https://bin.ua/news/finance/finances/216352-kredit.html
Во вторник, 30 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ.
Из них: overnight - 1 300 млн гривен по ставке 18,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 25 января Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 000 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.


Вам значение слова "overnight" известно ?
Овернайт как-то может повлиять на ситуацию ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:40

“Клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення. Застосувати до Ігнатченко запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби ... з 21 години до 7 години наступної доби”, — оголосила резулятивну частину рішення слідча суддя й уточнила, що запобіжний захід визначено до 29 березня.

Суд зобов’язав Ігнатченко прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду. Їй заборонено виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Юрій Луценко написав, що екс-віце-прем’єр-міністру Сергію Арбузову, голові наглядової ради ВАТ “Вернум банк” Наталії Ігнатченко та громадянину А.Фролову повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 ККУ за фактами співучасті у злочинній організації під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича та злочинах, які ця організація вчиняла.

Зокрема, їх підозрюють у привласненні спільно з іншими учасниками ОЗУ коштів ДАТ “Чорноморнафтогаз” у сумі 3,2 млрд грн при закупівлі двох самопідйомних бурових установок В312 та В319, та їх легалізацію через підконтрольні компанії.
Живите своим умом!
zzzzzz
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