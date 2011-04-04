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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 16:09

  Oleg_Sa написав:
  Scotch написав:С ветки Альфы-новые ставки с 8 февраля,по разрывным депо увеличили ставки https://alfabank.ua/upload/AlfaBank_inf ... TS_FIN.pdf

Где там увеличили, по зелени уменьшили на 0.25%

Смотрите внимательно.Увеличили ставки по депозитам с возможностью разорвать и по гривне,и по доллару.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 17:46

  Oleg_Sa написав:Понизил зелень 3,5% бегемот

А было сколько ?
3,75 если не ошибаюсь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:38

  zzzzzz написав:
  Oleg_Sa написав:Понизил зелень 3,5% бегемот

А было сколько ?
3,75 если не ошибаюсь ?

Да, было 3,75% у бегемота. Все как сговорились вниз и альфа и газмяс, бегемот.
Oleg_Sa
 
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