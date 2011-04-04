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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:09
Oleg_Sa написав:
Где там увеличили, по зелени уменьшили на 0.25%
Смотрите внимательно.Увеличили ставки по депозитам с возможностью разорвать и по гривне,и по доллару.
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Додано: Чет 01 лют, 2018 17:46
Oleg_Sa написав:
Понизил зелень 3,5% бегемот
А было сколько ?
3,75 если не ошибаюсь ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:38
zzzzzz написав: Oleg_Sa написав:
Понизил зелень 3,5% бегемот
А было сколько ?
3,75 если не ошибаюсь ?
Да, было 3,75% у бегемота. Все как сговорились вниз и альфа и газмяс, бегемот.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 02:47
zzzzzz написав:
Прошла неделя с момента поднятия ставки, банки вообще не отреагировали.
Жадные банкстеры.
Почему не реагируют
Уже начали снижать
P.S собственно пока вот дочитал 2 страницы ,а тут коллеги уже написали о "увеличенных ставках"
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