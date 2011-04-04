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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:19

Кто-то ошибся на ветке Альфы.Новые ставки действуют с сегодняшнего дня,со 2 февраля,а не с 8-го,как там написали.Не успел... :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:30

Re: Байки про банки і не тільки....

По всем знакомой табличке http://far.pp.ua/banks/deposits.html у ставок Европромбанка примечанием значится "При знятті коштів (тіла і відсотків) у будь-якому разі комісія 0,5%". Впервые с таким сталкиваюсь - на сайте самого банка ни слова об этом. Профильной ветки по банку не нашел. Кто сталкивался с этим ну или кто модерирует таблицу - откуда инфа, насколько это соответствует действительности ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:31

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я звонил в банк, все верно , снятие 0,5% комиссии.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:50

zzzzzz

то есть забрать тело закончившегося депо 0,5 комиссии на все тело ?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:51

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Да.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:08

zzzzzz

Спасибо. Обалдеть, "сервис". "В сад" конечно ...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:23

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Даже с учетом комиссии доход по годовому депозиту в этом банке занимает 2 место по величине. Так что не торопитесь с выводами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:19

http://rwsbank.com.ua/uk/Deposit%20programs

РВС банк 17% в гривне +0,5% при наличии пенсионного удостоверения
( 1 год, без пополнения , %% - в конце )
Живите своим умом!
zzzzzz
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