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По всем знакомой табличке http://far.pp.ua/banks/deposits.html у ставок Европромбанка примечанием значится "При знятті коштів (тіла і відсотків) у будь-якому разі комісія 0,5%". Впервые с таким сталкиваюсь - на сайте самого банка ни слова об этом. Профильной ветки по банку не нашел. Кто сталкивался с этим ну или кто модерирует таблицу - откуда инфа, насколько это соответствует действительности ?