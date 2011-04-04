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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:58

lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн :lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 19:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Тут вражий фонд , таксказать, перейшов у наступ ;)
https://www.exler.ru/blog/item/22138/
Їх звісно не шкода, але треба бути готовим, бо у нас люблять переймати найгірше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:04

  chipmunk написав:Тут вражий фонд , таксказать, перейшов у наступ ;)
https://www.exler.ru/blog/item/22138/
Їх звісно не шкода, але треба бути готовим, бо у нас люблять переймати найгірше...


Вспомнилось как дельта падала. пол года.
так вот одни за откат успели вывести деньги а другим кукиш. вот с такими выводильщиками и хотят свести счеты.
Но в этой ситуации один вопрос только к гос органам - почему допускают возможность работы банка который не исполняет свои обязательства.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:07

  zzzzzz написав:lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн :lol: :lol: :lol:


zzzzz ...Вы , интересуетесь темой ОВГЗ... назрел вопрос...может просветите..и по физикам и по нерезам , они сейчас влаживаться стали серьезными для нашего рынка сумами...насколько быстро реально продать не дождавшись окончания срока погашения на вторичном рынке облигации и выйти в грн...какие могут быть потери в теле вложения и в начислившихся процентах ( ессно если таковые будут ).. спасибо помню ответ ,что выплата процентов раз в полгода ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 21:16

lincoln2

Ребята, выбирайте себе брокера и засыпайте их вопросами.
Простите но я не собираюсь каждому все объяснять.

ОВГЗ вам и в банках могут продать. Ощад, Укргаз, ОТП этим занимается.

Отвечаю последний раз, все зависит от выпуска. Есть ходовые , есть не очень.
В стаканах стоят биды по 1000 ( это 1 млн грн ) , то есть нажимаешь 3 кнопки и за 2 секунды продаешь. Потеряешь доход на 1-1,5 месяца.

Можно по переговорной процедуре ( за это комиссию берет брокер)
Брокер путем переговоров договаривается . Там наоборот меньше чем 500 тыс.грн , даже никто не разговаривает , только с более высокими суммами.

Если нет уверенности в будущем, покупайте короткие ОВГЗ .
В продаже даже есть те, которые через месяц гасятся.

На рынке реально торгуются ОВГЗ со сроками от 1 месяца до 25 месяцев.Выбирай какую хочешь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 50515253
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